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哈林區22歲殉職警員出殯 千人寒風排隊瞻仰遺容

記者張晨／紐約報導
數千名警員27日到聖派翠克大教堂追思在哈林區遭槍擊殉職的22歲警員里維拉。(路透)
數千名警員27日到聖派翠克大教堂追思在哈林區遭槍擊殉職的22歲警員里維拉。(路透)

位於曼哈頓第五大道的聖派翠克大教堂(St.Patricks Cathedral)27日一改門庭若市而莊嚴肅穆，一周前在哈林區遭槍擊殉職的22歲警員里維拉(Jason Rivera)停靈於此，數千警員、民眾寒風中排長隊進入教堂，致敬、默哀、追思。

民眾在教堂外手舉標語呼籲停止暴力。(記者張晨/攝影)
民眾在教堂外手舉標語呼籲停止暴力。(記者張晨/攝影)

當日的五大道被來自全市五大區的警車、便衣巡邏車以及市警裝甲車占據，與往日遊客滿街的熱鬧景象不同；數千名民眾、身著制服的警員以及一線救援人員從下午1時開始便在教堂外等候。

在風笛手「奇異恩典」(Amazing Grace)的樂聲中，八名抬柩者將里維拉的靈柩送入教堂；他的棺槨被放置在聖壇之下，旁邊豎立的遺像是他在一年多前入職時所照，照片中的他笑容燦爛自信，好似對新工作充滿了願景；但如今卻被鮮花花圈做成的市警旗幟和弔唁詞圍繞。

里維拉的棺槨被放置在聖壇之下。(記者張晨/攝影)
里維拉的棺槨被放置在聖壇之下。(記者張晨/攝影)

在瞻仰致敬儀容的隊伍中，不少為里維拉的同事和玩伴，「他的家人悲痛不已；他善良、聰明，總是積極樂觀，從來不會和任何人發生衝突。」

人們一排排走過里維拉的遺體，轉身、肅立默哀；他年輕的面孔栩栩如生，在警服的映襯下更加和半開的棺槨格格不入；他的母親和妻子在前排的長椅上不斷垂頭感謝前來弔唁的人，哭聲和抽泣聲不絕於耳。

來自皇后區的傑拉蒂(Geraghty)說，我並不認識他們，但我認為所有人都有必要來為這兩名警察和他們的家人祈禱，「我們生活在一個瘋狂的世界，儘管警察盡了最大努力，但這裡依舊沒有法律和秩序。」

里維拉和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)21日在協助處理家庭糾紛時遭重罪緩刑犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)槍擊，里維拉當場斃命，莫拉也因搶救無效於本周去世，家人同意捐贈其器官給六名病人，遺愛人間。

數千民眾和警員在寒風中排隊進入教堂悼念。(記者張晨/攝影)
數千民眾和警員在寒風中排隊進入教堂悼念。(記者張晨/攝影)

里維拉在案發前新婚燕爾，留下了妻子一名年幼的孩子，他在警校論文「我為什麼要成為警察」中層寫道，自己來自一個移民家庭，生長在因伍德(Inwood)，深知警察和社區有很深的鴻溝；因為在自己的社區，人們被警察攔截搜身是家常便飯。

當日的五大道被來自全市五大區的警車、便衣巡邏車以及市警裝甲車占據。(記者張晨/攝...
當日的五大道被來自全市五大區的警車、便衣巡邏車以及市警裝甲車占據。(記者張晨/攝影)

「改變政策，推動警民關係是我一直想做的。」里維拉寫道，「像給遊客指路，或幫助一對夫婦解決問題這樣的小事，都會讓他們的臉上露出笑容。 」

里維拉的姑姑瑪利亞‧里維拉(Maria Rivera)說，「我只希望當局能做出改變，有太多年輕生命死在槍下了」，除了家人的哭喊，各界也要求當局盡速解決槍枝暴力。

里維拉的靈柩，被放置在聖壇之下，供人瞻仰。(路透)
里維拉的靈柩，被放置在聖壇之下，供人瞻仰。(路透)

警察 槍擊 移民家庭

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