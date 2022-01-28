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紐約客談／整治仇恨犯罪 民主黨挽留亞裔的機會

和釗宇

市長亞當斯日前召集少數族裔媒體舉行圓桌會議，商討亞裔仇恨犯罪問題的解決之道，看得出亞當斯對亞裔的重視。

的確，治安混亂疊加亞裔仇恨犯罪，已經讓亞裔社區忍無可忍；再加上白思豪在任八年推動的進步派政策，如廢除SHSAT、資優班項目、新建城區監獄等極大地傷害了亞裔的利益，讓不少亞裔對民主黨心灰意冷；在去年十一月的市長普選中，儘管共和黨人史里華慘敗給亞當斯，但在亞裔選民較多的十個州眾議員選區中，史里華的得票都超過亞當斯。

一些民主黨民代已經對此有所警醒，亞當斯也不例外，上任首月就召集少數族裔媒體會議討論亞裔仇恨犯罪問題，此前也多次聲言要打擊亞裔仇恨犯罪，甚至要求拜登代表美國向亞裔道歉；如果再不採取行動，亞裔真的有可能倒向共和黨。

但是，仍有一些亞裔社區領袖擔憂亞當斯只是動動嘴皮子；其中，一個可能的原因是亞當斯難以擺平他的非洲裔基本盤。直觀地看，許多亞裔仇恨犯罪案件，嫌犯都是非洲裔，這讓亞裔和非洲裔社區產生嫌隙；對此亞當斯可能難有好的解決辦法，只是強調非洲裔的攻擊案件都是個案，不能上升為族裔社區之間的對立。

當然，亞當斯也提出一些改善族裔關係的長久之計，例如他希望把在布碌崙(布魯克林)推行的邀請不同族裔民眾的「社區晚餐」推廣到全市，同時也責成教育局編寫亞裔歷史相關教材，讓下一代更加了解亞裔對美國的貢獻。十年樹木，百年樹人，這些長期政策的效果只有未來再看，眼下亞當斯仍須著手做實事，緩解亞裔社區的擔憂。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 亞當斯 仇恨犯罪

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