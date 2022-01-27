哈林區第2位殉職警移靈 同僚肅立相送

大批警員和急救人員沿街列隊肅立，警方的直升機也在上空盤旋以示尊重。(市長辦公室提供)

在曼哈頓 哈林區21日發生的開槍殺警案中，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)雙雙殉職，莫拉在離世前一直用儀器維持生命，為的是能讓器官在良好的狀態下捐出；他的遺體26日中午被運往殯儀館，市警隊伍和紐約市 民沿街肅穆而立。

莫拉的遺體當日從市法醫辦公室(The City Medical Examiner's Office)被轉移到里弗代爾殯儀館(Riverdale Funeral Home)，他的葬禮訂於2月2日在在曼哈頓聖派翠克大教堂(St. Patricks Cathedral)舉行。

警方表示，重罪緩刑犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)使用一把竊槍打中了莫拉的頭部，在經歷了兩次手術後，仍需要用儀器來維持生命；在25日其家人選擇拔管前，都是為了捐贈器官在做準備。

非營利器官移植組織LiveOnNY表示，莫拉的肝臟、腎臟、心臟和胰腺於25日被分別送往各處等待移植手術，接受移植的病人共有六名，包括紐約州三人，外州二人，另有一人為莫拉的親屬。

莫拉的遺體被抬上一輛救護車，他的靈柩上掛著一面市警旗幟；大批警員和急救人員在30街的法醫辦公室外列隊等候，警方的直升機也在上空盤旋以示尊重。

這支肅穆站立的隊伍通向殯儀館，當莫拉的遺體抵達時，市長亞當斯 (Eric Adams)與一批市警高層肩並肩站在那裡迎接。

這家位於曼哈頓上城的殯儀館所在的社區也是莫拉的搭檔—22歲警員里維拉出生長大的地方，他在案發時被擊中要害，當場死亡；案發前他正值新婚燕爾，加入警隊還不到一年。

里維拉的追思儀式將在27日下午1時至8時舉辦，葬禮則會在28日(周五)早9時在聖派翠克大教堂舉行。

這一案件的發生使得許多執法者甚至公眾默然，他們紛紛發文悼念或將警徽套上黑色皮筋，警員表示，「市警在原本就不樂觀的大背景下士氣更加低迷。」

亞當斯近來也顯現出了對公共治安的重視，不但重新召回了便衣止罪小組，且將工作重點放在繳獲非法槍枝上。

殺害二警的麥克尼爾，雖在案發後遭在場的第三名警員蘇蘭(Sumit Sulan)擊中頭部和手臂身亡，但他使用的加裝式大容量彈夾和床底藏著的AR-15步槍引發了人們對非法槍枝問題的關注。

日前在曼哈頓地區檢察官辦公室門前模擬「犯罪現場」的政治藝術家洛貝多(Scott LoBaido)說，「他們想要解決非法槍枝問題，但問題不是槍，而是拿槍的人！」