亞當斯：逐步扭轉政策 少建遊民所

市府此前計畫在三區華社新建遊民所，引起社區反彈，遊行示威不斷。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠疫情以來，針對亞裔 的仇恨犯罪數量暴增，遊民問題、槍枝暴力問題更導致公共安全陷入危機；市長亞當斯 (Eric Adams)26日在少數族裔媒體圓桌會議上表示，市府將逐步扭轉現行遊民服務政策，由興建緊急遊民所改為提供永久性住房，並表示未來將會把遊民所分散在不同社區；華裔社區人士對亞當斯的回應大體滿意，但也認為市府應提供改革的細節和落實時間表。

市府此前計畫在曼哈頓華埠東百老匯、布碌崙8大道和皇后區法拉盛興建遊民所，引起華社反彈，遊行示威不斷，華社擔憂遊民聚集將導致社區治安繼續惡化，引發更多仇恨亞裔犯罪，亞裔維權大聯盟此前呼籲市府全盤否定前任市長白思豪 (Bill de Blasio)的遊民政策。

亞當斯表示，市府將逐步扭轉現行的遊民服務政策，從興建更多緊急遊民所改為提供更多的永久性住房，例如將酒店改造成遊民住房；他說，遊民不應該睡在街上和地鐵裡，市府也將和心理健康專家、執法部門合作，在為遊民提供更多心理健康服務資源的同時，在地鐵等公共場所加強巡邏，確保公共安全。

他說，新政策的主線是提供永久性住房，新建遊民所應該被視為解決問題的最後手段，如果迫不得已必須新建遊民所，則應將遊民所分散在不同社區，而不是在已有遊民所的社區建設更多，確保遊民不會在同一社區過於集中；不過，亞當斯並未回應是否會暫停在華社新建遊民所。

紐約中華公所主席于金山對白思豪的回應感到滿意；他表示，白思豪的遊民政策導致一些團體將遊民當做生財工具，而遊民所也無法改善遊民生活，遊民只有晚上進去睡覺，白天還在外閒逛，只會加劇遊民生活和社區安全的不穩定；「建立長期的穩定住宅對遊民來說非常重要，許多遊民可以領到救濟金，足夠支付最低租金；只有讓遊民穩定長期居住，遊民才會成為社區的一份子，才能促進社區的安定。」

亞裔維權大聯盟總召集陳善莊則表示，為遊民提供永久性住房是一個好方法，但市府也應提供細節和落實的時間表，不能光做嘴上功夫，「現在新政府上任不到一個月，我們也需要給政府一些時間；我們會聽其言、觀其行，希望新政府有所作為，說到做到。」