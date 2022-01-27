紐約客談／新冠見曙光 務必堅持到底

新冠疫情直到今天仍占據每天新聞的重要版面，但人們似乎已經對這一議題感到疲憊、甚至厭倦；不過不可否認的是，就像九一一事件在過去20年了仍給美國社會留下不可泯滅的影響一樣，新冠不僅給美國造成經濟和醫療體系上的重創，也在一定程度上因不同價值觀和政治觀進一步分裂社會。

美國四分之三因感染新冠死亡者年齡在65歲以上，人們普遍認為年長者會更擔憂感染新冠，也更願意接種，但根據紐約時報的一項最新調查顯示，相比老年人，中青年更懼怕染疫。

要解釋這一現象，就離不開政治傾向，當下年長美國人在政治上更多為右傾，而年輕人普遍左傾。

但在這裡並不是要說民主黨 和共和黨 誰對誰錯的問題，無論哪個方向，一旦走入極端，都有害無益。

雖然民主黨人批評共和黨人拒絕疫苗和口罩 的態度，支持科學防疫，是朝正確的方向行走；然而有時，民主黨人過分將口罩和疫苗當作一種政治工具，對所有不遵守者一網打盡，並上升到道德高度，實則有所不妥，一旦被人抓到自己也未嚴格遵守防疫準則，會被狠狠打臉。

而反觀有的共和黨人，一直高舉「自由」大旗，要在所有問題上與民主黨人對抗，不戴口罩、不打疫苗，最後自己也染疫死亡，又是何苦。

近月來Omicron變種病毒的瘋狂擴散，感染者多為輕症的事實，已經讓不少此前一直堅持防疫的人群也有所放鬆，但萬里長征眼看就要走完，再堅持一下，不要在最後階段負傷停留，爭取不感染，大踏步走到終點，豈不是更好。