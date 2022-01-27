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布碌崙華社 27日免費接種新冠疫苗

記者胡聲橋／紐約報導
亞美醫師協會、美國亞裔社團聯合總會聯合州長辦公室，為布碌崙民眾提供免費疫苗接種服務。（記者胡聲橋/攝影）
亞美醫師協會、美國亞裔社團聯合總會聯合州長辦公室，為布碌崙民眾提供免費疫苗接種服務。（記者胡聲橋/攝影）

亞美醫師協會、美國亞裔社團聯合總會聯合州長辦公室，訂於27日(周四)在布碌崙(布魯克林)華社，為民眾免費提供新冠疫苗補強針接種服務，同時也提供第一劑和第二劑疫苗，呼籲華人踴躍參與。

新冠變種病毒Omicron疫情稍緩，每日感染人數逐漸減少，但形勢依然嚴峻，接種疫苗仍是最有效的抗疫方式；亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉表示，華人接種疫苗雖相對較高，但仍有人受社群媒體不實信息的影響，對疫苗存有偏見和誤解，尚未接種前兩劑及補強針，希望他們消除顧慮，盡早接種。

布碌崙免費接種疫苗記者會，左起依次為亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉、美國亞裔社...
布碌崙免費接種疫苗記者會，左起依次為亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉、美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、州長辦公室亞裔事務主任范小江。（記者胡聲橋/攝影）

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊表喊話：「春節快到了，希望還沒有接種疫苗的人趕緊去接種，還沒有打補強針的趕緊去打補強針，然後就可以安心過年了」。

服務業是容易感染新冠病毒的行業，美國酒店華裔協會黃華清會長介紹，疫情爆發以來，已有超過200名會員和員工染疫離世，希望華裔酒店從業人員都能完全接種疫苗。

紐約溫州同鄉會會長吳洪光介紹，他父親已92歲，因為打了兩針疫苗，儘管上個月感染了新冠，但症狀輕微，很快康復；而同鄉會的一位前副會長，因為健康原因未打疫苗，後來在醫院做檢查時感染了病毒，幾天後就去世了；他說，打疫苗、打補強針，絕對有用。

此次服務提供輝瑞和莫德納疫苗，服務地點在中美護健活動中心，地址布碌崙6大道5721號；時間為上午10時至下午4時。

疫苗 亞裔 布碌崙

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