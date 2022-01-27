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登記免費居家檢測試劑 謹防個資被竊

記者金春香／紐約報導
州消費者保護廳提醒民眾，謹防詐騙者利用聯邦免費發放檢測劑項目竊取個人信息。(路透)
州消費者保護廳提醒民眾，謹防詐騙者利用聯邦免費發放檢測劑項目竊取個人信息。(路透)

新冠居家檢測逐漸普及，但相關詐騙行為也開始出現，州消費者保護廳(New York State Division of Consumer Protection)提醒民眾，謹防詐騙者利用聯邦免費發放檢測劑項目掩人耳目，而竊取個人信息。

州消費者保護廳指出，一些不法分子自稱是免費檢測試劑的線上提供商，寄送包含詐騙鏈接的虛假電子郵件和短信，民眾點開後，個人信息會被竊取；此外還有詐騙者利用自動撥號電話(robocalls)來竊取檢測信息。

州衛生廳代廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，聯邦提供的免費居家檢測試劑幫助民眾度過冬日疫情危機，同時大家應該保持警惕，不要將個人信息提供給任何非政府部門人士或機構。

唯一獲得居家檢測試劑的網站為https://www.covidtests.gov/，且只需提供姓名及地址就可，不需提供社安號，信用卡號，醫療保險號等。

州消費者保護廳提醒民眾，不要輕易點擊任何郵件或短信中自己所不熟悉的鏈接，最好在電子設備商安裝防病毒和反惡意軟件系統，並確保它們及時更新。

不要理會那些據稱提供居家檢測試劑的網站和電郵，也不要相信任何說能讓你更快拿到檢測試劑的郵件；聯邦政府不會就檢測試劑致電民眾，因此接到自動撥號電話或任何有關免費檢測試劑的電話應盡快掛斷，就算對方說按下某一數字就能和人工代表講話，也不要在電話上按任何數字。

如果要在網上購買新冠檢測試劑，要確保售貨單位的產品獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的認證，購買前最好查看FDA網站的檢測試劑製造商名單；若在不熟悉的商家購買，最好先搜索該商家名單，確保其不與詐騙相關。

在研究商家和貨物的網路評價時，最好對比多個網站，確保這些評價的真實性。

檢測 詐騙 醫療保險

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