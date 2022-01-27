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紐約市公校確診學生隔離期降至5天 口罩令不變

記者張心／紐約報導
紐約市公校確診新冠的學生隔離期從十天降為五天，1月31日起執行。（取自班克斯推特）
紐約市公校確診新冠的學生隔離期從十天降為五天，1月31日起執行。（取自班克斯推特）

教育局宣布將公校確診新冠學生的居家隔離期從十天降為五天，1月31日起執行；全市公校口罩強制令不受州府政策變動影響，將繼續維持；在即將到來的2月冬假(Midwinter Recess)之前，州長霍楚(Kathy Hochul)承諾將為全市從幼稚園至12年級(K-12)每個公校學生發放居家檢檢測劑。

根據市教育局(DOE)25日發布的新規，全市K-12公校的陽性確診學生，只要在沒有使用藥物的情況下24小時內未發燒，且狀況正在好轉並配戴「符合規定」的口罩，則可以在隔離五日後返回學校，不需要提供陰性檢測報告。

兩歲及以上的學齡前兒童(Preschool Students)，如果檢測結果呈陽性，則仍需要隔離滿十天；但接觸過感染者、自身檢測結果呈陰性的兒童，隔離期則從十天隔離期降為五天，但隔離的第五天必須接受PCR檢測，或是隔離的第四天和第五天接受兩次快篩檢測，並保證結果為陰性才可返校。

兩歲以下的兒童可以在隔離七日後，攜帶在隔離第五天或之後接受的PCR陰性報告，在沒有症狀的情況下返回托兒機構。

以上隔離新規也適用於未完全接種新冠疫苗的公校學生，如果他們密切接觸過感染者，自身隔離期也將從十天降為五天。

面對本周州府陷入爭議的取消口罩強制令，市長亞當斯(Eric Adams)明確表示，全市公校需要繼續配戴口罩，這是能保證學校安全開放的前提。

「即便州府真的撤銷口罩強制令，市教育局也有權自行決定紐約市公校口罩配戴要求。」教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，早在州政府施行強制口罩令之前，紐約市教育局就已經啟動了公校口罩令，所以州府的口罩政策變化對全市公校沒有直接影響，目前該局將繼續維持口罩令不變；與此同時，市教育局也會向學生發放KN95口罩，對配戴不習慣的學生發放三層醫用外科口罩。

2月21日至2月25日的冬假在即，為了避免休假導致的返校後大規模感染，州長霍楚(Kathy Hochul)承諾，會在學生放假前為每個人提供居家檢檢測劑；對於是否要學生返校前憑藉此試劑提供陰性報告，州府目前沒有規定，表示如何善用這些試劑將由各學校自行決定。

口罩 教育局 公校

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