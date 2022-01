哈林區中槍警員離世 捐器官遺愛人間

遭歹徒槍擊後命危的警員莫拉25日不幸離世,遺體當日運出醫院時,警隊同僚列隊敬禮。(美聯社)

曼哈頓哈林區21日發生的開槍殺警案中,22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)在協助處理家庭糾紛時遭重罪緩刑犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)槍擊 ,里維拉當場殉職,而莫拉也在搶救四日後於25日離世;市長亞當斯 (Eric Adams)表示,若家屬同意,應公開槍擊現場視頻,讓民眾看看警察 如何冒著生命危險保護市民。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)25日在推文中宣布了莫拉離世的消息,並稱其為「三度英雄」(Three Times a Hero)—他生前服務於民、為保護他人而犧牲、更在死亡臨近時選擇了器官捐獻;「我們的頭低垂,我們的心沉重。」

莫拉23日從哈林醫院轉往紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Medical Center)救治,情況危急;市警表示,子彈射進了他的腦部,在經歷了兩次手術後,仍需要用儀器來維持生命。

非營利器官移植組織LilveOnNY的總裁兼首席執行官阿坎(Leonard Achan)表示,莫拉的最後一份禮物是將生命的一部分贈予需要幫助的人;「我們尊重他和家人的選擇,這樣他就可以在拯救他人生命的同時延續英雄精神」。

這一案件的發生使得許多執法者甚至公眾默然,他們紛紛發文悼念或將警徽套上黑色皮筋,「這不禁讓我們想到了自己的處境,這可能發生在我們任何一人的身上」;也有民眾表示,連警察都成為了槍枝暴力的受害者,「我們剩下的人還有什麼希望呢?」

亞當斯則表示,他希望在家屬同意的情況下,市警可以公布案發時兩警員隨身執法相機拍下的畫面,他認為「每個人都有必要觀看」。

一名市警內部人士稱,案發錄像看起來像是「執行死刑的現場」;對此亞當斯也表示,公眾需要看到兩名警察是如何在那間公寓裡被殘忍殺害的。

案發當晚32分局轄區接到一婦女報案稱兒子「有問題」,需警方出面調停;該「有問題者」正是麥克尼爾。

警員里維拉和莫拉被指示前往案發地,先與報案母親短暫了解情況,警方稱,隨後二人一起走向臥室尋找麥克尼爾談話,但在走廊中,突遭其開門射擊;麥克尼爾曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息,案發時正處於重罪緩刑期,並有襲警紀錄。

亞當斯指出,此案反映出了更大問題是,麥克尼爾偷竊而來的手槍、假裝的40發大容量彈夾,以及其床底藏著的AR-15步槍。

作為警員,都做好了在出警時應對突發情況的準備,亞當斯說,「他們響應了任務,但和預期卻完全不同。」

麥克尼爾在開槍射擊了二警逃逸時,被第三名警員開槍擊中斃命。

亞當斯說,「如果他當晚沒有在那間公寓裡被制止,如果事情在需要被制止的時候沒有被制止,可能會造成大量的生命損失。」