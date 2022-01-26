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哈林區中槍警員離世 捐器官遺愛人間

記者張晨／紐約報導
遭歹徒槍擊後命危的警員莫拉25日不幸離世，遺體當日運出醫院時，警隊同僚列隊敬禮。(美聯社)
遭歹徒槍擊後命危的警員莫拉25日不幸離世，遺體當日運出醫院時，警隊同僚列隊敬禮。(美聯社)

曼哈頓哈林區21日發生的開槍殺警案中，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)在協助處理家庭糾紛時遭重罪緩刑犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)槍擊，里維拉當場殉職，而莫拉也在搶救四日後於25日離世；市長亞當斯(Eric Adams)表示，若家屬同意，應公開槍擊現場視頻，讓民眾看看警察如何冒著生命危險保護市民。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)25日在推文中宣布了莫拉離世的消息，並稱其為「三度英雄」(Three Times a Hero)—他生前服務於民、為保護他人而犧牲、更在死亡臨近時選擇了器官捐獻；「我們的頭低垂，我們的心沉重。」

莫拉23日從哈林醫院轉往紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Medical Center)救治，情況危急；市警表示，子彈射進了他的腦部，在經歷了兩次手術後，仍需要用儀器來維持生命。

非營利器官移植組織LilveOnNY的總裁兼首席執行官阿坎(Leonard Achan)表示，莫拉的最後一份禮物是將生命的一部分贈予需要幫助的人；「我們尊重他和家人的選擇，這樣他就可以在拯救他人生命的同時延續英雄精神」。

這一案件的發生使得許多執法者甚至公眾默然，他們紛紛發文悼念或將警徽套上黑色皮筋，「這不禁讓我們想到了自己的處境，這可能發生在我們任何一人的身上」；也有民眾表示，連警察都成為了槍枝暴力的受害者，「我們剩下的人還有什麼希望呢？」

亞當斯則表示，他希望在家屬同意的情況下，市警可以公布案發時兩警員隨身執法相機拍下的畫面，他認為「每個人都有必要觀看」。

一名市警內部人士稱，案發錄像看起來像是「執行死刑的現場」；對此亞當斯也表示，公眾需要看到兩名警察是如何在那間公寓裡被殘忍殺害的。

案發當晚32分局轄區接到一婦女報案稱兒子「有問題」，需警方出面調停；該「有問題者」正是麥克尼爾。

警員里維拉和莫拉被指示前往案發地，先與報案母親短暫了解情況，警方稱，隨後二人一起走向臥室尋找麥克尼爾談話，但在走廊中，突遭其開門射擊；麥克尼爾曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息，案發時正處於重罪緩刑期，並有襲警紀錄。

亞當斯指出，此案反映出了更大問題是，麥克尼爾偷竊而來的手槍、假裝的40發大容量彈夾，以及其床底藏著的AR-15步槍。

作為警員，都做好了在出警時應對突發情況的準備，亞當斯說，「他們響應了任務，但和預期卻完全不同。」

麥克尼爾在開槍射擊了二警逃逸時，被第三名警員開槍擊中斃命。

亞當斯說，「如果他當晚沒有在那間公寓裡被制止，如果事情在需要被制止的時候沒有被制止，可能會造成大量的生命損失。」

重傷警員莫拉也不幸離世，年僅27歲。(市警提供)
重傷警員莫拉也不幸離世，年僅27歲。(市警提供)
USA NEW YORK NYPD MEMORIAL:Memorial for ...
USA NEW YORK NYPD MEMORIAL:Memorial for Slain Police Officer in New York City epa09709051 A New York City police officer (L) looks at a memorial for slain officer Jason Rivera outside of the 32nd Precinct house in the Harlem neighborhood of New York, New York, USA, 25 January 2022. Rivera was killed on Friday 21 January when he and fellow officer Wilbert Mora, who died today from his injuries, responded to a domestic violence call and were shot by man trying to escape. Funeral services for Rivera are being held on 28 January. EPA-EFE/JUSTIN LANE
市警32分局門外，民眾和警員擺花點燭悼念殉職警員。(市警提供)
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