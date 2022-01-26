哈林區中槍警員離世 捐器官遺愛人間

遭歹徒槍擊後命危的警員莫拉25日不幸離世，遺體當日運出醫院時，警隊同僚列隊敬禮。(美聯社)

曼哈頓哈林區21日發生的開槍殺警案中，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)在協助處理家庭糾紛時遭重罪緩刑犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)槍擊 ，里維拉當場殉職，而莫拉也在搶救四日後於25日離世；市長亞當斯 (Eric Adams)表示，若家屬同意，應公開槍擊現場視頻，讓民眾看看警察 如何冒著生命危險保護市民。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)25日在推文中宣布了莫拉離世的消息，並稱其為「三度英雄」(Three Times a Hero)—他生前服務於民、為保護他人而犧牲、更在死亡臨近時選擇了器官捐獻；「我們的頭低垂，我們的心沉重。」

莫拉23日從哈林醫院轉往紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Medical Center)救治，情況危急；市警表示，子彈射進了他的腦部，在經歷了兩次手術後，仍需要用儀器來維持生命。

非營利器官移植組織LilveOnNY的總裁兼首席執行官阿坎(Leonard Achan)表示，莫拉的最後一份禮物是將生命的一部分贈予需要幫助的人；「我們尊重他和家人的選擇，這樣他就可以在拯救他人生命的同時延續英雄精神」。

這一案件的發生使得許多執法者甚至公眾默然，他們紛紛發文悼念或將警徽套上黑色皮筋，「這不禁讓我們想到了自己的處境，這可能發生在我們任何一人的身上」；也有民眾表示，連警察都成為了槍枝暴力的受害者，「我們剩下的人還有什麼希望呢？」

亞當斯則表示，他希望在家屬同意的情況下，市警可以公布案發時兩警員隨身執法相機拍下的畫面，他認為「每個人都有必要觀看」。

一名市警內部人士稱，案發錄像看起來像是「執行死刑的現場」；對此亞當斯也表示，公眾需要看到兩名警察是如何在那間公寓裡被殘忍殺害的。

案發當晚32分局轄區接到一婦女報案稱兒子「有問題」，需警方出面調停；該「有問題者」正是麥克尼爾。

警員里維拉和莫拉被指示前往案發地，先與報案母親短暫了解情況，警方稱，隨後二人一起走向臥室尋找麥克尼爾談話，但在走廊中，突遭其開門射擊；麥克尼爾曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息，案發時正處於重罪緩刑期，並有襲警紀錄。

亞當斯指出，此案反映出了更大問題是，麥克尼爾偷竊而來的手槍、假裝的40發大容量彈夾，以及其床底藏著的AR-15步槍。

作為警員，都做好了在出警時應對突發情況的準備，亞當斯說，「他們響應了任務，但和預期卻完全不同。」

麥克尼爾在開槍射擊了二警逃逸時，被第三名警員開槍擊中斃命。

亞當斯說，「如果他當晚沒有在那間公寓裡被制止，如果事情在需要被制止的時候沒有被制止，可能會造成大量的生命損失。」