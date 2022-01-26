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先推翻再復活 紐約續維持口罩令

記者和釗宇牟蘭╱紐約報導
紐約州口罩令一波三折，長島各學區和家長無所適從，圖為納蘇郡一間小學的學生，25日堅持戴口罩上學。(記者曹健╱攝影)
紐約州口罩令一波三折，長島各學區和家長無所適從，圖為納蘇郡一間小學的學生，25日堅持戴口罩上學。(記者曹健╱攝影)

長島納蘇郡一名法官的裁決，將紐約州長霍楚(Kathy Hochul)發布的室內強制口罩令引入存廢危機，許多公校取消要求師生在校戴口罩；在州檢察長詹樂霞(Letitia James)提出上訴後，口罩令得以維持；州上訴法院法官25日下令下級法院的裁決暫緩生效，使州府口罩令暫時恢復效力，法院訂於周五(28日)舉行聽證會。

州高等法官拉德梅克(Thomas Rademaker)針對納蘇郡十餘名家長對口罩強制令提出的訴訟，24日作出裁決，指出這項行政令由行政機構非法啟動的，因此在法律上無效，也無法執行(Null, Void and Unenforceable)。

該法官指出，儘管霍楚與州衛生廳代理廳長巴塞特(Mary Bassett)發布口罩令的意圖「似乎完全是為了做他們認為正確的事情，來保護紐約州民眾健康，但他們必須向州議會提出申請，口罩令必須得到州議會的批准才能生效。」

裁決出爐後，長島有20個學區允許師生在校內不戴口罩，但州檢察長詹樂霞(Letitia James)隨即提出上訴；州上訴法院法官米勒(Robert Miller)25日決定，州府出台的室內公共場所口罩令繼續有效，法院將於周五就該案舉行聽證。

原告律師認為，此案的焦點並不在於疫情，而在於州長和州衛生廳無權推出口罩令，而應該由州議會推出；但州檢察長辦公室表示，州衛生廳有權在疫情期間推出維護公共衛生的監管規定，若叫停口罩令，將極大破壞抗疫現狀；25日下午經過半小時的聽證後，上訴法院法官暫定口罩令繼續有效。

州教育廳在長島法官作出裁決的當晚發布聲明，要求各學區繼續執行口罩令；霍楚表示，作為州長，她的責任是保護紐約州民眾的健康，「(戴口罩)等措施將有效防止病毒傳播，拯救生命，我們堅決不同意上述裁決，會全力扭轉最終結果」；25日上訴法官作出臨時裁決後，霍楚表示讚賞，並矢言「不會停止為保護州民健康而戰，並且一定會勝利」。

共和黨籍的納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)上任後連簽三項行政令，拒絕執行州府的口罩強制令，要求各學區可自主決定師生是否戴口罩、取消該區公務員室內的強制口罩令以及警方不再對相關法規執法；他24日得知法官的裁決後，稱讚取消口罩強制令是師生一大勝利，不過僅過了一個晚上就被上訴法院法官逆轉。

州長的室內強制口罩令原訂於1月中旬到期，州衛生廳日前將其延至2月1日。

疫情爆發初期的2020年3月，州議會通過法案，授予時任州長葛謨(Andrew Cuomo)在疫情緊急狀態期間發布行政命令的廣泛權力，但州議會一年後投票取消了這些權力，紐約州緊急狀態已於去年6月到期；不過在去年11月底，隨著新一波疫情的爆發，繼任州長霍楚再次宣布紐約州進入疫情緊急狀態。

紐約州口罩令一波三折，長島各學區和家長無所適從，圖為納蘇郡一間小學的學生，25日...
紐約州口罩令一波三折，長島各學區和家長無所適從，圖為納蘇郡一間小學的學生，25日堅持戴口罩上學。(記者曹健╱攝影)

口罩 疫情 紐約州

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