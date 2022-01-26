戴不戴口罩？學區、家長亂了套

州府公共場所口罩 令一度被州高等法院法官叫停，在長島兩郡及紐約市 引起軒然大波，長島眾多學區 對於是否執行口罩令感到困惑，部分學區在裁決當天就取消了師生在校內戴口罩的要求，不過大頸(Great Neck)等亞裔較多學區仍堅持執行口罩令，要求師生戴口罩上學。紐約市則以不變應該萬變，繼續執行校內口罩令。

長島冷泉港(The Cold Spring Harbor)學區教育總監吉拉斯克(Jill Gierasc)25日表示，州檢察長詹樂霞提出上訴後，法官對於口罩令的裁決被自動中止。

大頸學區日前曾針對布萊克曼拒絕執行口罩令，發起連署簽名，要求他遵守州府的行政令，繼續執行口罩令，該學區25日在聲明中告知家長，要求學生當日戴口罩上學。

不過，馬薩佩夸(Massapequa)與林登赫斯特(Lindenhurst)等學區則表示，師生無需再強制戴口罩上學。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)25日則表示，紐約市公校的口罩令依然有效，因為在州府發布命令前，市府已發布了自己的口罩命令。

亞當斯在接受1010WINS採訪時表示，「口罩令被叫停令人遺憾，這種司法權被用來叫停口罩令是個大錯誤。」

亞當斯說，「口罩令是讓學校得以繼續開放的原因，也是我們整體防疫計畫的一部分；許多人希望學校關閉，我已經說得很清楚，學校不會關閉，孩子們需要在校上學；學校對孩子們來說仍然是最安全的場所，我們將繼續執行校內口罩令。」

他在接受NY1採訪時繼續說，校園口罩令不應成為負擔，而是在不附加其他防疫限制的情況下，保護師生健康安全的手段，「現在我們在很多場合都要求戴口罩，包括學校，口罩令的實施不是為了讓人們瘋狂，而是保護人們的安全；我們不能再次封城，我們必須盡可能採取一切手段確保市民的安全。」