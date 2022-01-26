我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

戴不戴口罩？學區、家長亂了套

記者牟蘭和釗宇╱紐約報導

州府公共場所口罩令一度被州高等法院法官叫停，在長島兩郡及紐約市引起軒然大波，長島眾多學區對於是否執行口罩令感到困惑，部分學區在裁決當天就取消了師生在校內戴口罩的要求，不過大頸(Great  Neck)等亞裔較多學區仍堅持執行口罩令，要求師生戴口罩上學。紐約市則以不變應該萬變，繼續執行校內口罩令。

長島冷泉港(The Cold Spring Harbor)學區教育總監吉拉斯克(Jill Gierasc)25日表示，州檢察長詹樂霞提出上訴後，法官對於口罩令的裁決被自動中止。

大頸學區日前曾針對布萊克曼拒絕執行口罩令，發起連署簽名，要求他遵守州府的行政令，繼續執行口罩令，該學區25日在聲明中告知家長，要求學生當日戴口罩上學。

不過，馬薩佩夸(Massapequa)與林登赫斯特(Lindenhurst)等學區則表示，師生無需再強制戴口罩上學。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)25日則表示，紐約市公校的口罩令依然有效，因為在州府發布命令前，市府已發布了自己的口罩命令。

亞當斯在接受1010WINS採訪時表示，「口罩令被叫停令人遺憾，這種司法權被用來叫停口罩令是個大錯誤。」

亞當斯說，「口罩令是讓學校得以繼續開放的原因，也是我們整體防疫計畫的一部分；許多人希望學校關閉，我已經說得很清楚，學校不會關閉，孩子們需要在校上學；學校對孩子們來說仍然是最安全的場所，我們將繼續執行校內口罩令。」

他在接受NY1採訪時繼續說，校園口罩令不應成為負擔，而是在不附加其他防疫限制的情況下，保護師生健康安全的手段，「現在我們在很多場合都要求戴口罩，包括學校，口罩令的實施不是為了讓人們瘋狂，而是保護人們的安全；我們不能再次封城，我們必須盡可能採取一切手段確保市民的安全。」

口罩 學區 紐約市

上一則

便衣止罪小組回歸 「無暴警無偏見不走老路」

下一則

哈林區中槍警員離世 捐器官遺愛人間

延伸閱讀

紐約州府口罩令違憲？州檢察長提出上訴

紐約州府口罩令違憲？州檢察長提出上訴
州府口罩令被叫停 亞當斯：紐約市公校口罩令繼續執行

州府口罩令被叫停 亞當斯：紐約市公校口罩令繼續執行
地鐵重罪攻擊案創24年新高 路面警員將到地鐵系統巡邏

地鐵重罪攻擊案創24年新高 路面警員將到地鐵系統巡邏
亞當斯打擊犯罪 便衣止罪小組回歸

亞當斯打擊犯罪 便衣止罪小組回歸
紐約市長亞當斯公布打擊犯罪計畫 便衣止罪小組將回歸

紐約市長亞當斯公布打擊犯罪計畫 便衣止罪小組將回歸

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14
22歲的里維拉剛加入市警一年有餘，來自移民家庭，盼改善警民關係。(市警提供)

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

2022-01-22 14:37
眾多民選官員出席活動，後面大屏上映出高慧民的肖像畫。(記者張晨/攝影)

時報廣場燭光守夜 悼落軌華女高慧民

2022-01-19 09:11

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時