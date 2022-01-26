紐約客談／救紐約市治安 任重而道遠

2022年第一個月還沒過完，大家就感覺紐約市每天都在上演生死大戲，無故遇害死亡、被偷被搶，不得安寧，新市長亞當斯 上任第一天就見證街頭糾紛自己報警，之後跑的最多的地方，除了辦公室，就是災禍現場和醫院了。

可見，一個城市的治安，並不會因為有一個對犯罪態度較強硬的市長，就立刻得到改善。

兩名警察在處理看似平常的家務問題時，被惡意槍襲殉職，促使亞當斯重新召回便衣止罪小組，部署在全市八成暴力犯罪 發生的30個分局轄區，以防止槍枝暴力犯罪繼續惡化；他還呼籲改革保釋制度，不讓危險分子獲得保釋。

但近日飽受詬病的曼哈頓地區檢察官 的輕罪不起訴政策，在很多方面與亞當斯的打擊犯罪措施背道而馳，據悉檢察官和亞當斯至今還未正面就相關問題對話；打擊犯罪，也需要後續起訴工作的配合，而最近的一系列犯罪都發生在曼哈頓，下一步檢察官如何動作，拭目以待。

紐約市犯罪的猖獗，也令很多人重提破窗政策和零容忍政策，不放過任何輕罪，初犯也要重罰，雖然在這些政策實施下，紐約的犯罪率在1990年代確實有顯著下降，但犯罪學研究者也認為，當時的經濟繁榮增長，也在一定程度上幫助控制犯罪。

如今在疫情持續兩年的大環境下，紐約經濟滯緩，人們心理健康普遍存在問題，不僅槍枝暴力犯罪數字飆升，輕罪數字也在上升。

人們什麼時候才能搭地鐵不再害怕、走在街上不怕被子彈擊中，靠的不僅僅是警察的巡邏和逮捕，也需要合理的司法制度配合、社工和家人的關懷，以及大眾的支持和信心。

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