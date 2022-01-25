餐館須開放廁所、小費透明化…保護外賣郎權益新法上路

紐約市內餐館須提供廁所給外賣郎使用；圖為一名華裔外賣郎在法拉盛送餐。(記者曹健╱攝影)

紐約市從即日起實施法案，包括餐館必須開放外賣郎借用廁所，以及小費透明化，讓向第三方外賣平台提供服務的外賣郎，可以更清楚看到每日收入及小費；對此不少華裔外賣郎表示很開心，「終於有人關心我們的權益。」

市議會去年9月通過一系列維護外賣郎權益法案，並於23日開始執行；由於在新冠肺炎疫情 期間，紐約市的外賣服務蓬勃發展，外賣郎更成為「必要行業員工」；但此前缺乏良好工作福利，包括長時間工作、領取最低薪水、甚至連餐廳廁所都不讓使用，卻無人協助維權。

法案通過後，餐館和其他餐飲服務機構須提供廁所給外賣郎使用；另外，包括第三方應用程式須把小費計入外賣郎帳戶，同時明確顯示客戶是否在訂單中支付小費、百分比和金額，或是撤回小費及理由等，希望透過小費透明化，為外賣郎提供額外的保護。

在法案通過後，獲得多個主流外送平台的支持，認為提供外賣郎廁所，以及工資公開透明化，是正確的做法。

從事送外賣工作已八年的華人 陳先生表示，過去他主要在曼哈頓華埠 餐館送外賣，大部分華埠餐館的業者都很好，會提供廁所，疫情之後他開始到第三方平台送外賣，希望可以獲得更多收入，離開了華人社區後，屢次遭遇餐館不讓他使用廁所的情況。

陳先生說，上廁所是人類的基本需求，其實如果餐館拒絕，大不了到別的餐館再上，但是被拒絕的當下，會覺得自己很沒人權，大家都是賺辛苦錢，沒必要彼此為難；當初他聽到法案通過後，相當開心，認為「終於有人關心我們的權益。」

華人林Andy則是在疫情後失去原本的工作，開始騎車為主流平台送外賣；林Andy說，在主流平台上的基本送餐費用都不高，尤其是Doordash，基本上小費就是外賣郎收入的主要來源，有時候小費很少，換算下來還拿不到最低薪資都拿不到，讓人感到很心寒。

在法案實施後，外賣郎可以看到自己收入的明細，林Andy說，至少知道自己每一分錢來自哪裡，工作起來也會更起勁、更安心。