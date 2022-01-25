我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登如何加碼支援烏克蘭？美軍82空降師待命出征

普亭到底在想什麼？專家：美、中、德壯了他的膽

亞當斯打擊犯罪 便衣止罪小組回歸

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，白思豪時期被廢除的便衣止罪小組將回歸。（市長辦公室提供）
亞當斯公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，白思豪時期被廢除的便衣止罪小組將回歸。（市長辦公室提供）

紐約市治安每況愈下，槍枝暴力犯罪惡化，競選時就誓言打擊犯罪的新任紐約市長亞當斯(Eric Adams)24日公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，白思豪時期被廢除的便衣止罪小組將回歸，並呼籲州府和聯邦政府出台更嚴格的槍枝監管政策，市府也將為槍枝暴力犯罪猖獗的社區提供更多就業機會，從根源上預防犯罪。

這是亞當斯上任以來首度公布重大政策，意在兌現其競選時重整公共安全的諾言；數據顯示，今年以來槍擊案數量比去年同期增長24%，地鐵攻擊和謀殺數量也創下1997年以來新高；亞當斯表示，槍枝暴力已經成為公共衛生危機，解決問題已時不我待。

該藍圖中最受關注的內容莫過於便衣止罪小組將以另一種方式回歸；白思豪曾在2020年的反警浪潮壓力下，解散便衣止罪小組；然而近兩年來紐約市治安不斷惡化，僅亞當斯上任以來，已有五名警員和更多平民遭到槍擊，包括上周遭槍擊的兩名警員，一人殉職，另一人仍情況危殆。

亞當斯表示，市警已經確定了約400人的隊伍，讓便衣止罪小組以另一種方式回歸，稱為「社區安全小組」(Neighborhood Safety Teams)，未來三周將部署在全市八成暴力犯罪發生的30個分局轄區，警員將配搭執法攝像頭。

同時，亞當斯還計畫將數百名內勤警員派往外勤，在社區和地鐵巡邏；市府還將為市警局槍枝暴力管制小組(Gun Violence Suppression Unit)增加人手和資源，嚴打武器販子；市警將與州警合作，增加長途車站和火車站設卡檢查的頻率，防止武器從他州流入紐約州；市警將利用包括面部識別在內的新技術，調查和逮捕涉嫌非法使用和販賣武器的嫌疑人。

此外，亞當斯還呼籲改革保釋制度，不要讓危險分子獲得保釋機會，並呼籲各地檢察官對槍枝暴力案件加速起訴；他還說，將在槍枝暴力案件頻發的社區增加就業的支持力度，讓年輕人有事可做，並增加心理健康資源，從根源上預防年輕人落入槍枝暴力的深淵。

亞當斯還計畫將數百名內勤警員派往外勤，在社區和地鐵巡邏。（市長辦公室提供）
亞當斯還計畫將數百名內勤警員派往外勤，在社區和地鐵巡邏。（市長辦公室提供）
亞當斯還計畫將數百名內勤警員派往外勤，在社區和地鐵巡邏。（市長辦公室提供）
亞當斯還計畫將數百名內勤警員派往外勤，在社區和地鐵巡邏。（市長辦公室提供）
亞當斯公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，白思豪時期被廢除的便衣止罪小組將回歸。（市長...
亞當斯公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，白思豪時期被廢除的便衣止罪小組將回歸。（市長辦公室提供）

亞當斯 暴力犯罪 紐約市

上一則

從小立志從警 22歲殉職…里維拉葬禮 聖派翠克大教堂舉辦

下一則

紐約客談／地鐵乘客自保 各顯神通

延伸閱讀

從小立志從警 22歲殉職警里維拉葬禮在聖派翠克大教堂舉行

從小立志從警 22歲殉職警里維拉葬禮在聖派翠克大教堂舉行
紐約市長亞當斯公布打擊犯罪計畫 便衣止罪小組將回歸

紐約市長亞當斯公布打擊犯罪計畫 便衣止罪小組將回歸
紐約市地鐵安全不再 重罪襲擊案創24年來新高

紐約市地鐵安全不再 重罪襲擊案創24年來新高
殉職警遺體送殯儀館 上百員警迎靈 亞當斯籲阻止黑槍進紐約

殉職警遺體送殯儀館 上百員警迎靈 亞當斯籲阻止黑槍進紐約
紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14

超人氣

更多 >
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮
被爆住進加護病房 納豆最新病況曝光

被爆住進加護病房 納豆最新病況曝光
道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點