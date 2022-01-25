亞當斯打擊犯罪 便衣止罪小組回歸

亞當斯公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，白思豪時期被廢除的便衣止罪小組將回歸。（市長辦公室提供）

紐約市 治安每況愈下，槍枝暴力犯罪 惡化，競選時就誓言打擊犯罪的新任紐約市長亞當斯 (Eric Adams)24日公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，白思豪時期被廢除的便衣止罪小組將回歸，並呼籲州府和聯邦政府出台更嚴格的槍枝監管政策，市府也將為槍枝暴力犯罪猖獗的社區提供更多就業機會，從根源上預防犯罪。

這是亞當斯上任以來首度公布重大政策，意在兌現其競選時重整公共安全的諾言；數據顯示，今年以來槍擊案數量比去年同期增長24%，地鐵攻擊和謀殺數量也創下1997年以來新高；亞當斯表示，槍枝暴力已經成為公共衛生危機，解決問題已時不我待。

該藍圖中最受關注的內容莫過於便衣止罪小組將以另一種方式回歸；白思豪曾在2020年的反警浪潮壓力下，解散便衣止罪小組；然而近兩年來紐約市治安不斷惡化，僅亞當斯上任以來，已有五名警員和更多平民遭到槍擊，包括上周遭槍擊的兩名警員，一人殉職，另一人仍情況危殆。

亞當斯表示，市警已經確定了約400人的隊伍，讓便衣止罪小組以另一種方式回歸，稱為「社區安全小組」(Neighborhood Safety Teams)，未來三周將部署在全市八成暴力犯罪發生的30個分局轄區，警員將配搭執法攝像頭。

同時，亞當斯還計畫將數百名內勤警員派往外勤，在社區和地鐵巡邏；市府還將為市警局槍枝暴力管制小組(Gun Violence Suppression Unit)增加人手和資源，嚴打武器販子；市警將與州警合作，增加長途車站和火車站設卡檢查的頻率，防止武器從他州流入紐約州；市警將利用包括面部識別在內的新技術，調查和逮捕涉嫌非法使用和販賣武器的嫌疑人。

此外，亞當斯還呼籲改革保釋制度，不要讓危險分子獲得保釋機會，並呼籲各地檢察官對槍枝暴力案件加速起訴；他還說，將在槍枝暴力案件頻發的社區增加就業的支持力度，讓年輕人有事可做，並增加心理健康資源，從根源上預防年輕人落入槍枝暴力的深淵。