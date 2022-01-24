從小立志從警 22歲殉職警里維拉葬禮在聖派翠克大教堂舉行

年僅22歲的里維拉(Jason Rivera)日前在處理曼哈頓哈林區槍擊案中殉職，令社會大眾不捨。圖為一名男子在哈林區第32分局外點蠟燭悼念殉職警察。美聯社

年僅22歲的里維拉(Jason Rivera)日前在處理曼哈頓 哈林區槍擊案中殉職，令社會大眾不捨；其友人回憶，表示里維拉從小就立志成為警察 ，希望能夠照顧人民，沒想到在加入市警14個月後殉職，他的葬禮預計將於28日(周五)，在曼哈頓聖派翠克大教堂(St. Patricks Cathedral)舉行。

從小立志當警察的里維拉，葬禮將於28日在聖派翠克大教堂舉辦。(市警提供)

里維拉家族友人表示，來自移民家庭 的他，從小就說長大想要成為一名警察，原因是「想要照顧別人」。

里維拉的姑姑瑪利亞‧里維拉(Maria Rivera)說：「我只希望當局能做出改變，有太多年輕生命死在槍下了」，除了家人的哭喊，各界也要求當局盡速解決槍枝暴力，市長亞當斯(Eric Adams)更要求聯邦政府協調，打擊全國性槍枝氾濫問題。

另一名頭部中彈的受傷警員27歲莫拉(Wilbert Mora)則仍在與死神搏鬥；他於23日從哈林醫院轉往紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Medical Center)救治，先後已進行兩次手術，但目前狀況仍危急。

另一名頭部中彈的受傷警員27歲莫拉(Wilbert Mora)則仍在與死神搏鬥。美聯社

里維拉的瞻仰遺容儀式預計將在27日(周四)下午1時至8時舉辦，葬禮則是28日(周五)早9時在聖派翠克大教堂。