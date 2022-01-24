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法拉盛迎新春 福建書畫家協會現場揮毫贈春聯

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國福建書畫家協23日在法拉盛舉辦現場揮春贈福活動。(記者鄭怡嫣/攝影)
美國福建書畫家協23日在法拉盛舉辦現場揮春贈福活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

美國福建書畫家協會每年在春節臨近之時，都會給分布在紐約五大區的僑胞贈送春聯與「福」字；名譽會長李振興率會員23日在皇后區法拉盛舉辦現場揮春贈「福」活動，並計畫在春節過後，在周末為民眾開放免費的書法學習班，弘揚中華傳統文化。

在美教授書法多年的李振興表示，春節臨近之時，帶有吉祥寓意的春聯寄語及「福」字總是深受歡迎，因此特意為民眾帶來虎年的新春祝福，為繼續弘揚中華傳統文化，訂於春節過後，美國福建書畫家協會將在每周六及周日的上午10時至下午2時，在法拉盛緬街36-10號開放免費的書法學習班，沒有任何基礎的民眾也可以報名參加，參與者需自備筆墨紙張。

有關春聯及福字的習俗，美國福建書畫家協會也提醒，由於中國自古尊崇「左」為大位，因此春聯的上聯應貼在左邊，下聯應貼在右邊，不過這裡的「左」是以對聯本身的位置為標準，即人背對門聯時的方位，若按照人面對對聯的方向為標準，則上聯應貼在右側，而下聯貼在左側；家大門口的「福」字有「迎福」、「納福」之意，代表正福臨門，倒貼則把福氣倒在門外，福「到此為止」、過門而不入，此外，大門是家庭的出入口，需莊重恭敬、鄭重不阿，民眾切勿倒貼「福」字。

有關免費書法班的更多訊息，可致電(857)998-9761洽詢李老師。

書法 法拉盛 皇后區

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