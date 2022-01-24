啓揚服務中心 29日在法拉盛辦年貨節

啓揚活動中心訂於29日在法拉盛舉辦「福虎生威」年貨節。(記者牟蘭／攝影)

啓揚活動中心(Glow Community Center)訂於29日(周六)在法拉盛 主辦「福虎生威」年貨節，迎接農曆虎年，屆時將帶來舞龍舞獅與中國雜技等開幕表演以及新春遊行 等活動，年貨節還將邀請民俗藝人帶來畫糖畫、捏麵人與剪紙等，歡迎民眾搶先預約、積極參與。

「福虎生威」年貨節由熊貓團購、皇后區 公共圖書館與紐約漢服社協辦；啓揚活動中心活動主任明亮表示，本次年貨節旨在為海外的民眾增添年味，幫助更多人了解中國文化。

明亮表示，活動從上午11時開始，屆時將在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉辦開幕式，帶來舞龍舞獅、抖空竹與中國雜技表演，之後將有新春遊行，中午12時開始將在啓揚活動中心舉辦年貨節，邀請民俗藝人帶來畫糖畫、捏麵人與剪紙等民俗展出。

此外，年貨節將從當日中午12時15分邀請藝術家帶來川劇變臉、扯玲以及中國雜技等表演，晚上6時30分起舉辦春節聯歡晚會，屆時還將通過網路直播。

熊貓生鮮的負責人孫佳維表示，年貨節還會為民眾帶來價格優惠的商品，歡迎民眾選購。

啓揚基金會創辦人甘台甯表示，希望活動為社區在疫情中帶來正能量，讓更多海外的民眾感受年味，也盼望華裔第二代了解中國文化，並為自己的文化感到自豪。

前市議員顧雅明、法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧、啓揚活動中心聯合主席羅維宗、州參議員劉醇逸辦公室代表盧美華、市議員黃敏儀辦公室代表朱蕾以及城市保健計畫亞裔市場活動策畫劉爽等參加記者會。

本次活動鼓勵提前預約，有需者請登錄網頁：https://glownyc.org/2022lnycelebration/，年貨節時間為29日中午12時到下午4時，地址為法拉盛41大道133-29號一樓。