紐約中領館送春節包 內容豐富僑胞喊溫暖

亞裔社團聯合總會23日舉辦活動，協助中領館為布碌崙民眾發放春節包。（記者和釗宇／攝影）

虎年春節將至，中國駐紐約總領事館日前製作了「春節包」，提供給領區內確有困難的僑胞和中國留學生 ；美國亞裔社團聯合總會23日舉辦活動，協助中領館 為布碌崙(布魯克林)民眾發放了春節包。

春節包內有中國駐紐約總領事黃屏的簽名賀卡、春聯、福字、虎年掛件，裝點喜慶氣氛，還有糖果、花生、瓜子等年貨；同時，春節包內還有醫用口罩、免洗洗手液等個人防疫用品，以及提醒同胞防詐騙、反詐騙及領保聯繫電話等實用信息的宣傳卡。

春節包內有賀卡、春聯、福字、虎年掛件，裝點喜慶氣氛，還有糖果、花生、瓜子等年貨。（記者和釗宇／攝影）

中領館表示，為便利僑胞和留學生，同時減少聚集，「春節包」主要通過領區有關僑團和華文學校、學聯會和志願者組織協助分發，目前已全部發送到位。

亞總會23日舉辦春節包發放活動，亞總會主席陳善莊表示，春節包內容豐富，「我們作為海外華人華僑，感到心裡非常溫暖，感謝祖籍國對我們的關懷，也感謝總領館一直在我們身邊，雖然疫情 緊張無法回國，但是祖國在想著我們；祝所有同胞春節快樂。」

亞裔社團聯合總會23日舉辦活動，協助中領館為布碌崙民眾發放春節包。（記者和釗宇／攝影）

亞總會常務會長姜書棟說，過去兩年來受到疫情衝擊，海外華人處境比較困難，「現在農曆新年將至，不能因為疫情而少了過年的氣氛，感謝總領館對海外僑胞的關照。」

亞總會為近百名民眾發放了春節包；79歲的趙大爺來美已經33年，接到春節包的他感到很激動，並感謝中領館對華僑的關懷，「送來過年的禮物，禮輕情意重。」