紐約疫情再降溫 陽性率連3日10%以下 12月中以來最低

新冠疫情已在全州逐步降溫，超過八成的18歲以上居民已經完全接種新冠疫苗，圖為紐約州民接受新冠檢測。(記者鄭怡嫣/攝影)

州衛生廳的報告顯示，新冠疫情已在全州逐步降溫，檢測 陽性率已跌至12月中旬以來最低，且已連續三日保持在10%以下，紐約市的檢測陽性率則為全州最低，然而衛生專家仍然警戒，繼Omicron 之後可能還會有新的變種病毒，可能變得更為致命。

根據州衛生廳的最新數據，23日全州共有1萬9186人檢測呈陽性，7.84%的檢測陽性率為12月中旬以來最低，當日有1153位病患因新冠入院，比上周減少25%，仍然住在加護病房(ICU)的病患共1457人，比前一天減少47人；在所有區域中，紐約市的檢測陽性率則為全州最低，僅8.56%，紐約州中部及西部地區的檢測陽性率則為全州最高，分別達17.27%以及16.22%。

州長霍楚(Kathy Hochul)對此表示，與毒株Omicron的冬日攻堅戰，已有了一定成果，超過90％的18歲以上居民已打至少一針的新冠疫苗 ，81.7%的18歲以上居民已經完全接種新冠疫苗，但民眾仍要做好防範措施，防止新冠病毒卷土重來，「我們仍然需要保護幼童和耆老等最脆弱的人群，也仍然需要繼續開放學校與商店」；此前，她曾強調先階段仍需繼續在全州推行強制防疫令，直至2月1日防疫令到期後再作新的安排。

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)專門研究傳染病模式的醫學教授伯施泰恩(Anna Bershteyn)則提醒，繼Omicron之後可能還會有新的新冠變異毒株，且下一變異毒株也可能像Omicron變種一樣，會改變病毒原有的特性，擁有驚人的傳播速度並強勢突破現有疫苗的防線，「也可能變得更致命」。