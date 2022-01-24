法拉盛建遊民所 社會局文件：州、市議員去年9月已知

市府文件確認將在39大道133-04號建造法拉盛第一個遊民所。(本報檔案照)

美國上海同鄉會委託律師向市府相關機構索要的一份內部文件顯示，在去年9月，前任法拉盛 市議員顧雅明、法拉盛州眾議員 金兌錫(Ron Kim)以及皇后區 第七社區委員會地區經理Marilyn McAndrews，就已獲悉法拉盛社區將興建第一個遊民所(Shelter)，為90個擁有孩子的無家可歸家庭提供庇護；上海同鄉會表示，將委託律師繼續索取遊民所興建協議書、公聽會文字紀錄等更多材料，讓社區居民對興建過程有更透明的了解。

內部文件顯示，在去年9月23日，顧雅明、金兌錫等代表法拉盛的各級當地官員，已收到市社會服務局(DSS)的信函，表示將在皇后區39大道133-04號建造遊民所，預計開放時間為2023年冬天；該遊民所將作為時任市長白思豪「遊民浪潮」(Turning the Tide)計畫的一部分，將遊民安置在原本居住的社區中，取消前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)時代使用集群單位和商務酒店作為臨時遊民所的政策。

上海同鄉會會長沈珺23日表示，這份內部文件是同鄉會在去年12月23日委託法律顧問吳聖洋，通過「州信息自由法」(FOIL)，向市社會服務局及市遊民服務局索要而得，市府雖然提供了致信官員的信件，卻拒絕提供有關該項目的合同協議，吳聖洋已繼續通過「州信息自由法」要求獲取協議。

去年11月16日，市長合同服務辦公室(Mayor's Office of Contract Services)還曾與城市資源機構(Urban Resource Institute)舉辦了有關該項目合同協議的公聽會，吳聖洋也會向該辦公室請求獲取公聽會的文字紀錄。