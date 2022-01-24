紐約華社：白思豪遊民政策須推翻

亞裔維權大聯盟23日在布碌崙組織緊急研討會，各區華社領袖商討紐約市和華社治安問題的解決之道。（記者和釗宇／攝影）

華女高慧民被遊民推入地鐵身亡一案震驚全市，市府此前又計畫在三區華社新建遊民所，華裔社區擔憂遊民問題導致社區治安惡化、危及人身安全；亞裔 維權大聯盟23日在布碌崙 (布魯克林)召開緊急研討會，各區華社領袖商討紐約市和華社治安問題的解決之道，亞裔維權大聯盟呼籲市府全盤否定前任市長白思豪 (Bill de Blasio)的遊民政策，並將收集華社意見，形成意見書致信市府和州府。

影音來源：記者和釗宇

市府此前計畫在曼哈頓華埠東百老匯、布碌崙8大道和皇后區大學點新建遊民所，引起華社反彈，遊行示威不斷；遊民引起的治安問題已經導致多名華裔受害，包括遭精神問題遊民攻擊致死的馬耀泮(Yao Pan Ma)和高慧民(Michelle Aylssa Go)；亞裔維權大聯盟總召集陳善莊表示，白思豪在任八年對社區造成嚴重破壞，讓市民生活在恐懼之中，臨走還要在三個華社新建遊民所，「我們希望現任政府推翻白思豪的遊民政策。」

陳善莊說，高慧民被遊民推入地鐵致死讓整個社區非常震驚，「這說明白思豪的遊民政策徹底失敗，必須全盤推翻。」他表示，華社將收集意見，形成公開信寄給市府、州府，由市府處理遊民問題，州府處理公共交通治安，「我們需要做實事的政府，而不只是口頭作秀；亞當斯剛上任不久，我們希望他百日之內給出一個解決遊民問題的時間表，否則我們將向他面對面表達訴求；遊民問題一天不處理，紐約市就一天不安全。」

紐約中華公所主席于金山表示，遊民問題已經不是單純的慈善問題，而是涉及龐大的利益集團，「遊民對他們來說是商品，他們利用一部分人的悲慘，通過政府的授權來牟利，簽署長達十年的合同，涉及金額數以億計；這是利益集團，不是慈善團體，他們在剝削納稅人的錢，但遊民問題依然沒有解決，遊民越來越多，社會越來越亂；他們還在不斷設置遊民所，讓社區付出安全的代價。」

于金山說，「我1970年就來到美國，經歷了紐約市的起起伏伏，但從來沒有怕過，90年代謀殺案暴增‘每年2000人死亡我也不感到恐懼，因為那時候不針對中國人，但我們現在卻成為被攻擊的目標，讓我感到恐懼；我們華社有責任團結起來，恢復紐約的安全。」

布碌崙社聯會副會長、民安隊隊長柳寶枝建議，華社不應單純說反對遊民，華社應當改變抗爭策略，例如可以提出，亞裔社區大多數是低收入社區，本來拿到的市府資源就較少，就不應再增加遊民所消耗資源。

代表布碌崙班森賀、康尼島的新任市議員李凱健(Ari Kagan)表示，白思豪政府浪費大量資源，旨在解決心理健康問題的「茁壯紐約」(ThriveNYC)完全失敗，有心理問題的遊民在不斷威脅社區安全，「我希望社區安全，大家都能過正常生活，社區應該團結，發出自己的聲音。」