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布碌崙華人示威 反對建遊民所

記者和釗宇／紐約報導
多位民選官員及多個華人團體於23日舉行示威，反對市府在布碌崙國王高速路137號新建遊民所的計畫。（記者和釗宇／攝影）
多位民選官員及多個華人團體於23日舉行示威，反對市府在布碌崙國王高速路137號新建遊民所的計畫。（記者和釗宇／攝影）

市府計畫在全市多個華人區新建遊民所，引起華社強烈反彈；州眾議員寇頓(William Colton)與多位民選官員及多個華人團體，23日在布碌崙(布魯克林)舉行示威，反對市府在布碌崙國王高速路(Kings Highway)137號建造遊民所的計畫。

市府此前計畫在班森賀華裔人口集中的國王高速路137號建一棟容納75個家庭的收容所，還計畫在巴斯大道(Bath Ave)2147號再建一個遊民收容所，並收容150名男性遊民，引起社區不滿；數百名居民手舉標語，23日下午來到國王高速路交西13街舉行示威，華人占大部分。

寇頓在新建遊民所消息透露之初就極力反對，他表示，遊民所只是開發商與運營方浪費納稅人錢財牟利的工具，並不能真正幫助遊民；他說，巴斯大道的遊民所生活環境惡劣，但平均到每位遊民身上卻要每月花費數千元；同時，國王高速路137號遊民所的運營方正在存在安全隱患，有許多不良紀錄，而且正面臨多項違規和訴訟。

寇頓表示，他的辦公室已經收到上萬份反對國王高速路137號新建遊民所的簽名；他說，新任市長亞當斯(Eric Adams)競選之初就表示，要為遊民提供永久性的解決方案，「希望市府和州府可以拿出真正解決問題的方案，如增加可負擔住房，並為遊民提供真正需要的服務。」

州眾議員第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧(Nancy Tong)表示，新建遊民所解決不了遊民危機，市府應當為遊民提供永久住房、社工、教育等資源；而且，州府、市府及社區應該合力解決這一問題；她說，若遊民遊民所的問題得不到解決，社區將盡可能多地發動示威。

多位民選官員及多個華人團體於23日舉行示威，反對市府在布碌崙國王高速路137號新...
多位民選官員及多個華人團體於23日舉行示威，反對市府在布碌崙國王高速路137號新建遊民所的計畫。（記者和釗宇／攝影）
多位民選官員及多個華人團體於23日舉行示威，反對市府在布碌崙國王高速路137號新...
多位民選官員及多個華人團體於23日舉行示威，反對市府在布碌崙國王高速路137號新建遊民所的計畫。（記者和釗宇／攝影）
寇頓表示，他的辦公室已經收到上萬份反對國王高速路137號新建遊民所的簽名。（記者...
寇頓表示，他的辦公室已經收到上萬份反對國王高速路137號新建遊民所的簽名。（記者和釗宇／攝影）

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