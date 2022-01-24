我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

州參議員警告MTA：別再豁免堵車費 將導致其他人負擔更高

編譯周芳苑／綜合23日電
原訂2021年初開始實施的堵車費已延宕，最快也要等到2023年前九個月的某個時間點；圖為汽車壅堵的曼哈頓中城。(路透)
原訂2021年初開始實施的堵車費已延宕，最快也要等到2023年前九個月的某個時間點；圖為汽車壅堵的曼哈頓中城。(路透)

監督大都會運輸署(MTA) 的州參議員康莫利(Leroy Comrie)警告有關當局，不要再讓更多人轄免計畫中的曼哈頓堵車費(congestion tolls)，否則可能失去整個交通系統亟需的潛在收入。

康莫利日前在聽證會上說，如果給予城市居民、政府雇員或郊區司機豁免權，將干擾整個「堵車費計畫」(congestion pricing)。

康莫利非常堅持，認為不應該有任何豁免，而且會繼續這麼說；在他發言前，紐約市北部多位參議員呼籲MTA在曼哈頓60街以下啟動堵車費時，為其選民提供折扣。

紐約州議會2019年通過堵車費計畫，當時便載明三大基本豁免對象，包括緊急車輛、運載殘疾人的車輛以及住在曼哈頓壅堵區且年收入低於6萬元的司機。

不過另有但書，負責審定堵車費率的交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)有權授予更多豁免，因此，舉凡紐約市警察工會(Police Benevolent Association)、出租車司機、乃至於摩托車和電動車車主，人人都想爭取豁免權。

在州法要求MTA籌集一定金額的資金下，MTA高層此前警告，針對性豁免將導致其他人負擔更高的堵車費。

康莫利說，紐約必須在失控前停止討論；他認為，人人都希望憑某些原因而被豁免，這麼一來，從堵車費獲取收入將遇到大問題，而且真的會擾亂收費計畫的要點。

康莫利是在MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)舉辦的確認聽證會上發表看法。

利博告訴與會州參議員，原訂2021年初開始實施的堵車費已延宕，最快也要等到2023年前九個月的某個時間點。

堵車費 MTA 曼哈頓

上一則

紐約中領館送春節包 內容豐富僑胞喊溫暖

下一則

布碌崙華人示威 反對建遊民所

延伸閱讀

地鐵W線 24日起恢復營運

地鐵W線 24日起恢復營運
密州參議會立法禁授批評種族理論 14非裔議員退席抗議

密州參議會立法禁授批評種族理論 14非裔議員退席抗議

地鐵月台裝安全門 呼聲再起

地鐵月台裝安全門 呼聲再起

紐約市地鐵罪案愈演愈烈 MTA：嫌犯99.99%為逃票

紐約市地鐵罪案愈演愈烈 MTA：嫌犯99.99%為逃票
紐約地鐵犯罪頻發 MTA：99.99%罪犯逃票進入

紐約地鐵犯罪頻發 MTA：99.99%罪犯逃票進入

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
22歲的里維拉剛加入市警一年有餘，來自移民家庭，盼改善警民關係。(市警提供)

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

2022-01-22 14:37

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人