州參議員警告MTA：別再豁免堵車費 將導致其他人負擔更高

原訂2021年初開始實施的堵車費已延宕，最快也要等到2023年前九個月的某個時間點；圖為汽車壅堵的曼哈頓中城。(路透)

監督大都會運輸署(MTA ) 的州參議員康莫利(Leroy Comrie)警告有關當局，不要再讓更多人轄免計畫中的曼哈頓堵車費 (congestion tolls)，否則可能失去整個交通系統亟需的潛在收入。

康莫利日前在聽證會上說，如果給予城市居民、政府雇員或郊區司機豁免權，將干擾整個「堵車費計畫」(congestion pricing)。

康莫利非常堅持，認為不應該有任何豁免，而且會繼續這麼說；在他發言前，紐約市北部多位參議員呼籲MTA在曼哈頓60街以下啟動堵車費時，為其選民提供折扣。

紐約州議會2019年通過堵車費計畫，當時便載明三大基本豁免對象，包括緊急車輛、運載殘疾人的車輛以及住在曼哈頓壅堵區且年收入低於6萬元的司機。

不過另有但書，負責審定堵車費率的交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)有權授予更多豁免，因此，舉凡紐約市警察工會(Police Benevolent Association)、出租車司機、乃至於摩托車和電動車車主，人人都想爭取豁免權。

在州法要求MTA籌集一定金額的資金下，MTA高層此前警告，針對性豁免將導致其他人負擔更高的堵車費。

康莫利說，紐約必須在失控前停止討論；他認為，人人都希望憑某些原因而被豁免，這麼一來，從堵車費獲取收入將遇到大問題，而且真的會擾亂收費計畫的要點。

康莫利是在MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)舉辦的確認聽證會上發表看法。

利博告訴與會州參議員，原訂2021年初開始實施的堵車費已延宕，最快也要等到2023年前九個月的某個時間點。