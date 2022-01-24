曼哈頓區長致信MTA 要求加裝月台護欄

李文(講話者)日前在華埠與社區一同悼念高慧民。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓 接二連三發生有無辜民眾遭人推下地鐵鐵軌案，曼哈頓區長李文(Mark Levine)日前致信要求大都會運輸署(MTA )應克服長期以來不願設置月台護欄(platform barriers)的問題，應考察加裝護欄來保護有更多地鐵推人案、跳軌自殺案的發生。

李文23日表示，紐約地鐵擁擠，導致部分地鐵站 更危險，由於此前官員曾經表示，設置月台護欄的複雜性，想要在紐約市地鐵站加裝設施將會將當困難；不過李文說，在資源有限且需求量大的情況下的確有困難，「但這僅占總預算的一小部分。」

日前李文與曼哈頓十名市議員共同致信給MTA主席利博(Janno Lieber)，表示再分配預算時，月台護欄應該要列為優先考慮項目，同時獲得撥款；信中表示，每年有數百名市民因意外跌倒、擅闖、企圖自殺，和在極少數的情況下被推下地鐵軌道，「本月15日落軌華女高慧民(Michelle Aylssa Go)案，即是近期最令人痛心的例子之一。」

根據MTA於2019年的研究報告指出，全市的472個地鐵站中，僅有128個車站可加裝護欄，而在這些月台裝上從地面延伸到天花板的閘門，總花費預計將需超過70億元。

利博於日前表示，MTA將討論設置護欄的可能性，同時也會針對軌道面臨各種類型的闖入和中斷，進行其他可能解決的方案討論；他表示安裝護欄面對的挑戰，不光只是成本問題。

利博表示，將會有些「物理限制」，「但我們正在研究，看是否有機會能夠安裝護欄，特別是那些繁忙、擁擠的車站。」

李文則表示，護欄可以「重塑人們對地鐵站的想像」；他說，護欄不只可以防止人們被推下軌道，也是防止人們摔倒、物品掉落在地鐵上、跳軌自殺，或是由於軌道起火而造成的地鐵延誤等狀況。