落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

23日上午，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓地鐵站 23日又發生一起民眾遭人推下地鐵鐵軌案，所幸當時沒有列車進站，受害人生還；該案距離日前在時報廣場發生的華女 遭推致死案僅有一周，警方不敢大意，正全力搜索嫌犯。

根據警方消息，23日上午約11時30分，一名61歲的男子在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)的A、C線南向月台，遭人推下地鐵軌道。

市警發言人表示，所幸當時沒有地鐵列車進站，且受害人也未接觸到通電的第三條軌道，得以自行從鐵軌爬回月台，僅受到輕傷，隨後被送往紐約長老會醫院(Presbyterian Hospital)治療。

警方表示，嫌犯年約20多歲，身穿迷彩夾克；隨後有消息顯示，嫌犯在作案後往南向2、3線地鐵方向逃離，警方展開地毯式搜索。

在推人案發生之後，包括A、C、D、F等多條地鐵路線均受到影響，從春街、堅尼路、錢伯斯街、富爾頓街和High St.等地鐵站，從早11時30分後開始列車不停靠，直到當日下午1時許，才逐漸恢復正常運行。

該案距離日前於時報廣場遭疑有精神疾病嫌犯馬秀(Martial Simon)推落地鐵當場死亡的40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)案，間隔僅有一周，在該案發生之後，許多民眾紛紛表示憂心地鐵系統和公共安全。

同時也有不少包括華人及其他維權團體，要求當局解決遊民和心理健康問題，希望不要再有更多類似悲劇發生。