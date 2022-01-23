非公民投票法案惹議 市選舉局要求州府審查

紐約市非公民投票法案已經生效但一直飽受爭議，市選舉局要求州府審查。（新華社）

紐約市 非公民投票 法案(non-citizen voting law)已經生效，但州內共和黨民選官員提訴阻攔，目前案件在史泰登島的州高等法院受理；市選舉委員會(BOE)也致信給州選舉委員會，要求審核這項法案的合理性，對此州選舉委員會回應將視法院裁決做下一步決定。

市議會去年12月9日通過法案，允許80萬擁有合法移民身分的市民投票選舉市級民代，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民就可投票，包括永久居民(綠卡持有者)、包括工作簽證 (H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者等。

法案隨即遭到共和黨民代的阻攔，在本月9日生效後，一眾人目前已向史島高等法院提出訴訟，告市長亞當斯(Eric Adams)、市選舉委員會和市議會；認為該法案不合憲，請求法官對法案發出禁止令，阻止市府執行法案。

進一步消息指出，市選舉委員會主席Rodney Pepe-Souvenir日前致函給州選舉委員會，要求審核有關法案的內容、以及市議會發出的信件，鑑定是否存在合法性；委員會需要其指導、指示及意見，進行下一步。

參與提出訴訟的史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)對此表示，連委員會也知道該法案違憲，絕不能執行，正因如此我們肯定會贏得法院的裁決；市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)也表示，此舉顯示委員會不想觸犯州法，他相信州選舉委員會最終也不會通過。

民主黨籍的州選舉委員會共同主席凱爾納(Douglas Kellner)則認為市選舉委員會的做法是為市府實行法案而打掩護，他承認這項法案存在爭議，但表示將遵守法院的裁決安排。