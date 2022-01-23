我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

紐約警1死1重傷 偷襲兇嫌為重罪緩刑犯 曾傳播反警訊息

記者張晨／紐約報導
47歲嫌犯麥克尼爾曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息，案發時正處於重罪緩刑期。（市警提供）
47歲嫌犯麥克尼爾曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息，案發時正處於重罪緩刑期。（市警提供）

21日在紐約市哈林區開槍射殺警員的47歲非洲裔嫌犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)不但使用竊來的槍支作案，還曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息，案發時正處於重罪緩刑期，並有襲警紀錄。

在21日晚發生的襲警槍案中，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)在協助處理家庭糾紛時遭槍擊，導致一死一重傷。

警方表示，案發當晚6時15分左右，市警曼哈頓32分局轄區接到一婦女報案稱，自己的兒子「有問題」，需警方出面調停；該「有問題者」正是麥克尼爾。

警員里維拉和莫拉被指示前往案發地，先與報案母親短暫了解情況，警方稱，隨後二人一起走向臥室尋找麥克尼爾談話；但在走廊中，突遭麥克尼爾開門射擊，導致里維拉當場殉職，莫拉則被擊中頭部，送醫搶救，生命危殆。

警方表示，此案開端只是「正常的家庭糾紛，沒有受傷或發生任何不尋常的事情」；其母報警時也說，她知道兒子有挾槍歷史，但「不認為家裡有武器」。

據悉，麥克尼爾去年11月在母親要求下返回紐約，幫忙照顧智力低下的弟弟，但他是馬里蘭州反政府組織的成員。

案發時，他因深陷反政府主義的陰謀論與母親爭執，指責她「瞎了眼睛」，其母故而報警求助。

紐約市長亞當斯和眾多警員及當地居民22日晚參加為殉職警員里維拉舉辦的燭光守夜活動...
紐約市長亞當斯和眾多警員及當地居民22日晚參加為殉職警員里維拉舉辦的燭光守夜活動。（市長辦公室提供）

麥克尼爾曾在紐約因持有毒品被判緩刑，在外州也被捕多次，1998年曾在南卡羅來納州因非法持械被捕，2002年則因涉嫌襲警在賓州被捕。

其社交媒體上充斥著各種反警及陰謀論的帖子，其中包括兩名非洲裔男子用槍指著一名白人警察；稱此舉是為了致敬被紐約市警鎖喉致死的非裔男子加納(Eric Garner)。

案發現場發現一把45毫米口徑的格洛克(Glock)手槍，下方加裝的大容量彈匣可裝超過40發子彈，據調查，這支槍在馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)被報失。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)都表示，聯邦當局需要採取更多行動，查獲失竊的槍枝。

亞當斯表示，紐約市沒有槍枝製造商，但大量非法槍枝交易在這裡暗流湧動，需要華府立即介入，以阻止槍枝落入殺人犯手中。

紐約市 亞當斯 馬里蘭州

上一則

羅斯拚復出角逐眾議員 承諾聘請亞裔社區聯絡員

下一則

非公民投票法案惹議 市選舉局要求州府審查

延伸閱讀

紐約市亞裔遭攻擊案件 過去1年激增343%

紐約市亞裔遭攻擊案件 過去1年激增343%
不當「啞裔」 法拉盛華人社團籲社區參與NYC SPEAKS

不當「啞裔」 法拉盛華人社團籲社區參與NYC SPEAKS
紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭
CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非

CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非
紐約市4天4警員遭槍擊 1人殉職 年僅22歲

紐約市4天4警員遭槍擊 1人殉職 年僅22歲

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
曼哈頓地區檢察官白艾榮推行的「輕罪不起訴」改革，致使數十名資深官員辭職。(路透)

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職

2022-01-15 14:41

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道