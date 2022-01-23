紐約警1死1重傷 偷襲兇嫌為重罪緩刑犯 曾傳播反警訊息

47歲嫌犯麥克尼爾曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息，案發時正處於重罪緩刑期。（市警提供）

21日在紐約市 哈林區開槍射殺警員的47歲非洲裔嫌犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)不但使用竊來的槍支作案，還曾在社媒傳播仇警、反政府主義訊息，案發時正處於重罪緩刑期，並有襲警紀錄。

在21日晚發生的襲警槍案中，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)在協助處理家庭糾紛時遭槍擊，導致一死一重傷。

警方表示，案發當晚6時15分左右，市警曼哈頓32分局轄區接到一婦女報案稱，自己的兒子「有問題」，需警方出面調停；該「有問題者」正是麥克尼爾。

警員里維拉和莫拉被指示前往案發地，先與報案母親短暫了解情況，警方稱，隨後二人一起走向臥室尋找麥克尼爾談話；但在走廊中，突遭麥克尼爾開門射擊，導致里維拉當場殉職，莫拉則被擊中頭部，送醫搶救，生命危殆。

警方表示，此案開端只是「正常的家庭糾紛，沒有受傷或發生任何不尋常的事情」；其母報警時也說，她知道兒子有挾槍歷史，但「不認為家裡有武器」。

據悉，麥克尼爾去年11月在母親要求下返回紐約，幫忙照顧智力低下的弟弟，但他是馬里蘭州 反政府組織的成員。

案發時，他因深陷反政府主義的陰謀論與母親爭執，指責她「瞎了眼睛」，其母故而報警求助。

紐約市長亞當斯和眾多警員及當地居民22日晚參加為殉職警員里維拉舉辦的燭光守夜活動。（市長辦公室提供）

麥克尼爾曾在紐約因持有毒品被判緩刑，在外州也被捕多次，1998年曾在南卡羅來納州因非法持械被捕，2002年則因涉嫌襲警在賓州被捕。

其社交媒體上充斥著各種反警及陰謀論的帖子，其中包括兩名非洲裔男子用槍指著一名白人警察；稱此舉是為了致敬被紐約市警鎖喉致死的非裔男子加納(Eric Garner)。

案發現場發現一把45毫米口徑的格洛克(Glock)手槍，下方加裝的大容量彈匣可裝超過40發子彈，據調查，這支槍在馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)被報失。

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)都表示，聯邦當局需要採取更多行動，查獲失竊的槍枝。

亞當斯表示，紐約市沒有槍枝製造商，但大量非法槍枝交易在這裡暗流湧動，需要華府立即介入，以阻止槍枝落入殺人犯手中。