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紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

記者顏潔恩／紐約報導
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)日前因推動「輕罪不起訴」的司法改革計畫，被眾人詬病其「對犯罪手軟」；紐約市商界領袖日前在一場線上會議中，稱很多員工不敢外出上班，指責白艾榮的政策毀了當地治安。

商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)的近百名成員單位在會上指出，他們的員工擔憂紐約市的治安每況愈下，尤其是地鐵系統的安全問題上，認為在地鐵發生的暴力犯罪威脅已超過新冠疫情。

40歲的高慧民(Michelle Aylssa Go)遭遊民推下紐約地鐵鐵軌喪生，其工作的知名會計諮詢公司德勤(Deloitte)的總裁Joe Ucuzogly表示，旗下的員工聽聞惡耗後震驚不已，詢問白艾榮是否有令地鐵系統變得更安全的方案。

一名零售商表示，他來自治安惡名昭彰的委內瑞拉，但發現紐約市目前的治安已經危險到他需要安裝與在委內瑞拉同類的安全系統，確保店面不會被砸壞。

黑石集團(Blackstone)總裁Stephen Schwarzman也表示，除非員工感到安全，不然很難叫他們返回辦公室上班。

「紐約市夥伴」執行長瓦爾德(Kathryn Wylde)表示，這個討論會議是交換意見的很好方式，很多人表達對紐約市治安亮紅燈的關心，他們需要給予白艾榮壓力，促使他和市長、市警總局在犯罪和公共安全上做得更好。

她也說，白艾榮將打擊犯罪重點放在槍枝管制上，並將以重罪起訴持槍搶劫，「我想每個人都覺得這是個很好的對話，也想追蹤他接下來是否會遵照指示。」

針對眾人的提問，白艾榮表示他的辦公室絕不會容忍暴力、針對警方、以及槍枝暴力犯罪，強調地檢辦公室沒有放棄維護社會正義的原則，但需和公眾安全的保障達到平衡；一名白艾榮身邊的匿名人士表示，該會議非常「坦率及具有建設性」，地區檢察官辦公室期待和更多紐約客展開話題。

白艾榮 紐約市 地鐵

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