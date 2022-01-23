哈林區22歲殉職員警 曾盼改善警民關係

哈林區21日傍晚發生槍擊案，一名警察殉職。圖為22日案發地周圍仍有警戒線。（Getty Images）

在21日晚發生在曼哈頓哈林區槍擊 案中殉職的里維拉(Jason Rivera)，剛加入市警一年多，他在警校的論文中曾寫道，自己來自移民家庭 ，見證警民間鴻溝，改善警民關係是他從警最大的心願。

哈林區32分局轄區21日傍晚發生一起致死槍案，22歲的里維拉和27歲的莫拉(Wilbert Mora)出警協助處理家庭糾紛卻遭槍擊；里維拉案發後送醫不治，知情人士表示，他已結婚並和妻子育有一個年幼的孩子。

里維拉在警校論文「我為什麼要成為警察 」中曾寫道，自己來自一個移民家庭，生長在因伍德(Inwood)，深知警察和社區有很深的鴻溝；因為在自己的社區，人們被警察攔截搜身是家常便飯。

「改變政策，推動警民關係是我一直想做的。」里維拉寫道，「像給遊客指路，或幫助一對夫婦解決問題這樣的小事，都會讓他們的臉上露出笑容。 」

里維拉的搭檔莫拉，雖然在搶救後生還，但因腦部中彈，仍處於昏迷；警方稱，莫拉在案發當晚已經接受了一次手術，預計還要進行第二場手術。

莫拉的母親和其他家庭成員於22日下午抵達醫院，一位家庭成員表示，莫拉的狀況「非常糟糕」。

一名供職於32分局的華裔警員表示，莫拉和自己為警校同窗，兩人2018年畢業後一起調往32分局至今；莫拉為晚班，而自己是夜班，聽聞槍殺案發生，警局上下都哀嘆惋惜。

嫌犯被現場第三名警察擊中，目前也在醫院。

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，無論是家人還是倖存者，所有人都將面臨一場長期的鬥爭，「對於一個失去親人的家庭來說，他們的生活永遠改變了。」但希望能一起度過難關。

他呼籲公眾都能來參加里維拉的葬禮，他懇求道，「葬禮上不能只有警察，公眾的力量是必須的，我們謙卑地請求你們出來幫助我們，攜手向試圖傷害警察的人傳遞信號。」

市長亞當斯(Eric Adams)22日下令所有市府建築前均要降半旗紀念殉職的里維拉。