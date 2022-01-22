拒秀疫苗卡闖博物館 警抓6人、遭旁觀者抨擊

九歲女孩杰拉据絕出示疫苗卡而闖入紐約自然歷史博物館，被警方拘留。（視頻截圖）

參加反疫苗 強制令抗議的五名成人及一名九歲女童19日拒絕出示疫苗卡而闖入紐約自然歷史博物館，被警方逮捕及拘留，遭旁觀者抨擊。

這六人是致力抗議疫苗強制令的紐約自由示威聯盟(New York Freedom Rally)成員，他們試圖入館時不出示疫苗卡，違反五歲以上訪客須出示疫苗接種證明的規定。

名叫杰拉(Jayla)的九歲女孩被警察 帶下館前台階時抽泣著，旁觀者拿手機拍攝時辱罵警察，女孩和她媽媽被帶到附近轄區，兩小時後釋放。

這六人事先預約當天參觀博物館，因未出示疫苗卡被拒入內，之後與安保人員和館員爭執，一度出現肢體衝突；該團體的另一女性喬伊(Joy)稱她處於經期要求入內如廁，也遭拒，數度參加反強制活動的抗議者博斯(Mitchell Bosch)為喬伊辯護，當場對警衛大喊大叫，然後躺在地上，向館方下最後通牒。

警方據報到現場，將抗議者帶走。

視頻顯示，五名成人和九歲的杰拉被警察護送出館，有人說警察傷害小孩。曾參加歌唱選秀節目「美國偶像」(American Idol)的利維(Jimmy Levy)則分享視頻顯示，杰拉微笑著從分局出來，母親陪伴在旁。

目前尚不清楚成年抗議者面臨何種指控。

紐約市 疫苗強制令去年生效以來抗議不斷，包括活動人士未持疫苗卡強行進入企業、拒絕離開。

紐約市暴力犯罪率飆升，人們擔心曼哈頓地區新檢察官白艾榮(Alvin Bragg)從輕量刑主張會鼓勵膽大重罪犯；2021年犯罪率上升20%，有人質疑，警方逮捕反強制令抗議者會浪費寶貴資源。

被捕者中的四人上周在時報廣場參加反疫苗強制令靜坐後被捕；去年12 月下旬，包括博斯在內的抗議者不戴口罩闖入布碌崙漢堡王(Burger King)，對工作人員大喊大叫，警方到場逮捕五人。

博斯兩周前又與一群人在芝士蛋糕工廠(Cheesecake Factory)皇后區分店引起騷動，因非法侵入罪被捕，他襁褓中的女兒也在場；在那之後，一位母親帶年幼兒子在內的示威者拒絕離開皇后區餐廰 Applebee's， 警方到場驅逐抗議者，四人被捕。