Omicron攻陷紐約後 檢測陽性率首度降至9.75%

紐約州疫情陽性率一個月來首次降至10%以下。（Getty Images）

州長霍楚 (Kathy Hochul)21日表示，當天紐約州的新冠陽性確診率一個月來首次降至10%以下，相較於兩周前下降66%，相信數據將持續下降；儘管疫情 好轉，但霍楚現階段仍堅持推行州內強制防疫 令，2月1日防疫令到期後再作新的安排。

州府數據顯示，全州單日檢測陽性率已經連續多天下降，21日降至9.75%，創下自去年12月20日起Omicron全面襲擊紐約後的個位數指標，是重要里程碑；「我們等來了這一刻，數據終於往我們想要的方向前進，那就是不停地往下掉」，但因死亡人數具有停滯因素，目前還在150人左右。

霍楚說，儘管有較高成人疫苗接種率，但紐約市、長島、以及中哈德遜(mid-Hudson)也是住院率集中地區，不過相比過去七天，住院率已下降20%；但在州南部、北郡(North Country)地區的確診率卻比一周前上升9%，這兩地的接種率相對較低。

儘管疫情前景良好，但霍楚仍堅持執行州內的各項強制防疫令，引起長島部分民選官員、學區的不滿；剛成為長島納蘇郡(Nassau County)郡長的共和黨人布萊克曼(Bruce Blakeman)，已經宣布不會在郡內推行防疫規定，並給予校區是否想遵守州府防疫令的自由。

對此霍楚威脅道，違反規定的校區可能面臨經費扣押的風險，不應擅自主張，她也表示失望，認為一些地方的校方在拿學生的性命玩政治；「學校之所以安全是因為校園內的人都戴口罩，孩子們也已經適應」，相信這樣的日子很快就要到頭，但在那之前他們需要在安全的環境下學習。

當被問及2月1日政策到期後的安排，她表示還未做出決定，仍須與公衛專家討論後再作決定；「我也期待能解除防疫令的那天」，霍楚說，去年11月初起也以為情況明朗，但後來疫情卻陷入危機，只有在堅信疫情不會反彈的前提下才會解除。