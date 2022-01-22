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拾荒華男馬耀泮離世 哈林區集會悼念

記者張晨／紐約報導
拾荒華男馬耀泮離世，各界哈林區集會悼念。(記者張晨/攝影)
拾荒華男馬耀泮離世，各界哈林區集會悼念。(記者張晨/攝影)

61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)去年在哈林區無故遭非洲裔男子波維爾(Jarrod Powell)攻擊，苦撐九個月離世；時報廣場地鐵站高慧民(Michelle Aylssa Go)案的發生，再將反亞裔仇恨犯罪推向高潮； 民選官員及社區領袖21日聚集在哈林區悼念馬耀泮，譴責仇恨，呼籲治理遊民、加大控罪力度。

作為馬耀泮家屬代理人的陳家齡表示，哈林區文化多元，這裡很多社區人士從案發至今與華裔站在一起，去醫院探望、旁聽庭審甚至安排馬耀泮的後事，仍希望在團結中尋找一起走下去的希望。

市警數據顯示，與2020年相比，2021年反亞裔仇恨犯罪飆升了343%，從30起增至133起，2021年全市各類仇恨案件總數達538起，2020年為275起。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)最近因「輕罪不起訴」而飽受爭議，當日他也來到現場，表示會擴大仇恨犯罪的監督，以應對這一上漲的趨勢。

「亞太裔社區經歷了被唾棄、辱罵甚至因為暴力攻擊而喪命。」白艾榮辦公室擴大了2018年成立的仇恨犯罪部門，為相關案件提供更多資源和幫助。

他稱，自己了解到一些民眾不願意主動向執法部門求助，而更願意通過社區團體出面，「我們既專注於立案起訴，也願聆聽最真實的聲音，會不斷加強與社區的聯繫。」

在對待遊民的是問題上，國會眾議員孟昭文表示，人們需要收容之地，更重要的是心理和醫療資源的支持；紐約州每年都在失去精神病科床位，這意味著有許多人都不能及時有效的獲得治療，「立法者們需要更清楚地認識到現在發生了什麼，而我們能通過政策改變什麼。」

仇恨犯罪 亞裔 白艾榮

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