紐約客談／地鐵部署更多警察 治標不治本

繼華裔女子高慧民被推下時報廣場地鐵站 台喪生後，許多地鐵站內部署了更多的巡警，這有助恐懼感的消除，因為不少乘客確實表示「感到更安全了」，但防患未然的效力，恐怕未必如料想得那一般大。

對於一般犯罪人員，嚴格卻充備的巡警，確實能產生震懾，但縱觀近年來在公共場所隨機發生的惡性事件，許多嫌犯為遊民，一份來自聯邦住宅與都市發展部的數據顯示，紐約市 每晚有3904名露宿街頭的遊民當中，有1671人「伴有嚴重的精神疾病」，警員很難矯正或震懾一位無法控制自身行為、或缺乏能力理解自身行為的精神疾病患者的所作所為。

在高慧民所在的地鐵站，當時便有六位巡邏警員。

紐約時報的編輯委員會日前呈文向市長提議，地鐵站的巡警需要保持警覺，站內若有人有「情緒失控」的跡象，要及時把他帶到醫院或送往收容所，這是一個維護地鐵安全十分理想又或許過於理想的建議，因為許多遊民在急性精神障礙發作發案前，並沒有顯著的精神失控跡象，且把人推下地鐵站台，往往僅在幾秒之間，即使是受過專業訓練的警察 ，也很難在短短幾秒預防並挽救一個人的生命。

當然，如能將地鐵內遊蕩的遊民轉至收容所，接受心理健康服務，地鐵環境會變得更安全，但大家也擔憂，當事件熱度逐漸消退，站內巡邏的態勢又會回歸到白思豪執政之時，那時，對於地鐵內的遊民，領導班子給予紐約市警的指示是「不要介入」。

最後，亞裔普遍外貌特徵無害、無攻擊性、體格一般較小，確實十分容易成為施暴者的目標，因為當發作急性精神障礙時，有嚴重心理疾病的罪犯會對看上去更脆弱、更無防範意識或能力的人下手。

（紐約客談，每周二至周六見報）