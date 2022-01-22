應對地鐵遊民犯罪 霍楚成立心理健康團隊

霍楚派心理健康團隊，應對市地鐵系統遊民及暴力犯罪。（Getty Images）

紐約市 地鐵系統中的暴力犯罪頻發，華裔女子高慧民被推致死案後，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)21日表示，已加快部署心理健康 團隊，支援紐約市及全州，以幫助解決捷運系統中的遊民問題。

州心理健康辦公室(Office of Mental Health)將派出四支由八至十人組成的快速反應小組前往全市五大區，州內其他16個地方郡縣也各獲得一支小組支援，幫助應對導致惡性犯罪的心理健康疾病。

高慧民案的兇嫌、61歲的馬秀(Martial Simon)在本周出庭時要求進入精神病院，但法官令其先進行精神鑑定。

霍楚表示，最初部署到紐約市的團隊有20名成員，會逐步擴大；這些名為「安全選擇支持」(Safe Options Support)的團隊由社會工作者組成，被派往捷運系統各處，最早將於下周開始行動。

紐約州此前在網上發布了提案請求，允許非營利組織對該項目提交投標。

「我們正在與市合作夥伴採取行動，幫助街道和地鐵變的更安全。」霍楚說，太多人睡街上和地鐵站中，他們需要資源支持重新站起來；通過在目標地區部署專業服務人員，確保遊民獲得適當的幫助，並改善公共安全。

這次心理健康團隊的擴張兌現了霍楚在州情咨文中的承諾。

今年霍楚和市長亞當斯(Eric Adams)宣布，每年將投入2100萬元用於拓展新的精神健康服務；在本財年中，這個項目將花費1100萬元。

亞當斯當日也稱讚州府的小組推進計畫，稱遊民是一個全國性的問題，需要「各級政府的合作」來解決。

他表示，州府的團隊將得到大都會運輸署(MTA)、紐約市警、市遊民服務局(Department of Homeless Services)和其他市府機構的協助。