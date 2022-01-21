我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

布碌崙市議員紀思庭 獲委任財務委員會主席

記者顏潔恩／紐約報導
紀思庭被委任為財務委員會主席，在掌管紐約市預算案事宜上有話語權。(紀思庭辦公室提供)
紀思庭被委任為財務委員會主席，在掌管紐約市預算案事宜上有話語權。(紀思庭辦公室提供)

成為紐約市首個非裔女性市議長的艾德琳·亞當斯(Adrienne Adams)，日前上任後委任布碌崙(布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)擔任財務委員會(Commitee of Finance)主席；他是首個擔任該職的布魯克林市議員，作為繼市議長後最重要的第二職位，在市預算案中有話語權。

紐約市作為全球最偉大城市之一，每年預算可達1000億元或以上，比其他州甚至部分國家的財政預算來得高；因此財務委員會主席的主要任務是與市長協商年度預算案，為了確保預算的包容及合理性，紀思庭將通過談判、修改及反覆審核紐約市的收入與支出費用。

除了監督和批准市預算案外，財務委員會也被賦予很大職權，在市銀行委員會(Banking Commission)、市設計和建設局、市財務局、市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)、市主計長辦公室、所有涉及市財政及收入來源的政策上有管轄權或能發揮主導作用。

「我會善用這項職權，為長期被忽略、遺棄的紐約客重新爭取權益」，紀思庭表示，紐約客每年承擔高額稅務，期待他們的錢投資在能回饋社區的資源上；而他的任務就是確保預算的妥善使用、資源沒有被浪費、並強化全市的社會安全網。

他也說，新冠疫情後的經濟復甦絕不只給有特權或社會地位高的人，只要是紐約市民，就有權生活在安全、乾淨、受到公平對待的城市；他感謝艾德琳·亞當斯給予的機會，承諾必定做到最好。

紀思庭日前也被委任為市議會新成立的高級領導(Senior Leadership)團隊的負責人，除指導新成員外，也和市議長有更緊密的溝通，促進市議會的利益發展；紀思庭是紐約史上首個來自布魯克林區的財務委員會主席，去年為競選連任經歷了一場硬戰後，是此次議員中僅存的資深議員，受到器重。

預算 紐約市 布魯克林

上一則

紐約市旅宿、零售業 2026年才能完全復甦

延伸閱讀

周末好去處／布碌崙滑冰場學滑冰 不必人擠人

周末好去處／布碌崙滑冰場學滑冰 不必人擠人
未在郵局申請多家庭住址 不少市民領不到免費檢測劑

未在郵局申請多家庭住址 不少市民領不到免費檢測劑
Omicron高峰已過 華社不見檢測長龍

Omicron高峰已過 華社不見檢測長龍
貝瑞吉前百貨公司 化身病毒檢測中心

貝瑞吉前百貨公司 化身病毒檢測中心
布碌崙選區重畫整合華社 林煜參選新區州參議員

布碌崙選區重畫整合華社 林煜參選新區州參議員

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
曼哈頓地區檢察官白艾榮推行的「輕罪不起訴」改革，致使數十名資深官員辭職。(路透)

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職

2022-01-15 14:41
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54

超人氣

更多 >
美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅
緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名

緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭