華人悼馬耀泮、高慧民：我們只是不想死

華人范瑞欽(前右)日前在市政廳地鐵站出口，遭到仇恨攻擊。(記者顏嘉瑩/攝影)

逾300名華人 20日聚在紐約曼哈頓華埠東百老匯91號前，悼念日前先後遭到有精神疾病遊民攻擊而離世的馬耀泮(Yao Pan Ma)和高慧民(Michelle Aylssa Go)兩位華人；集會者表示，仇恨亞裔 犯罪在新冠疫情爆發後的兩年內激增，有太多亞裔遭到攻擊，如今市府要在華人社區(包括東百老匯91號等地)增建遊民收容所，將會使華人的生命安全面臨更大威脅，在場華人悲憤喊出：「我們只是不想死。」

集會由「關注東百老匯委員會」主辦，委員會成員王鏑表示，在近幾年發生的攻擊亞裔案件中，超過一半的嫌犯都有心理健康問題，他們需要幫助，但前市長白思豪(Bill de Blasio)政府卻未能解決遊民及心理健康問題。

王鏑說，華埠社區有許多耆老，在仇恨亞裔犯罪案件增加後都不敢出門，擔心走在路上無端被攻擊；他表示，華埠已經有五個遊民所，如今再增加三個，「市府不能再忽視社區老人面臨的風險，並將這些設施放在社區裡。」

「我們沒有非分的要求，我們只是不想死。」與會者除大喊「亞裔的命也是命」外，也質問各級民選官員，在此情況下，亞裔要如何在華埠、在紐約市生存下去？

華人陳開明表示，他的老父親也是仇恨亞裔犯罪的受害者，兩年前當時86歲的父親坐在東百老匯124號門口的長凳上，一旁的遊民卻突然朝父親揮拳，打得老人滿臉是血、左眼下骨折；「從此我爸出門的時候，非常害怕又會被打」。

陳開明說，再建遊民所將造成社區治安疑慮，若父親再遭人攻擊，「我擔心他無法僥倖活下來」。

另一名華人范瑞欽則於日前在市政廳地鐵站 出口遭攻擊，她回憶當時約早9時，正要走出地鐵站時，在轉角處突有一人揮拳朝她打過去，隨即跑進地鐵站，「被打的時候疼痛難忍，我當下傻了，也不知道對方為何要對我下手」。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)到場表示，馬耀泮和高慧民遇害，讓社區痛心也無法接受；他說，亞裔社區在疫情期間遭遇各種歧視與挑戰，政府需要更多行動來幫助亞太裔社區，解決遊民和心理健康問題，同時改善公共安全。

「他們沒有做錯任何事，卻被無端攻擊。」紐約中華公所主席于金山對馬耀泮和高慧民的死說，他感到傷心與憤怒，有太多遊民有心理健康問題，如今市遊民服務局(DHS)還要再把危險帶入社區，「我們無法忍受、我們要站起來發聲、反抗。」

關注東百老匯委員會成員、美國福建同鄉會鄭思祺則說，紐約市治安每況愈下，遊民和精神病患者也成為治安隱憂，除政府應解決這一全面性問題外，也要注重亞裔社區權益，不該再把遊民所建在亞裔社區。