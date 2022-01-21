紐約州突破性感染、未接種確診減半 首下降

最新疫情數據顯示，紐約州突破性感染與未接種疫苗確診首度下降；圖為20日的曼哈頓街頭，行人經過病毒檢測點的標識。(路透)

紐約州20日公布最新新冠疫情 數據，顯示在突破性感染以及未接種疫苗 人群中的確診數字，在本月10日當周雙雙減半，住院率也有下滑，為自去年11月變種新冠Omicron病毒在紐約蔓延後，首次兩項數據均呈下降趨勢。

根據州府公布最新數據，10日當周每10萬名已完成疫苗接種者，就有125.5人確診；未接種疫苗者每10萬人則有996.4人感染；相較於1月首周分別數字的243.5人以及2009人，兩個數字減少幅度幾乎砍半。

住院率與高峰期相比則是呈下降趨勢，雖然減少幅度未像確診數字下降快速，但最新數據顯示，目前每10萬名已完成接種者中僅有5.17人住院；未接種者則是每10萬人有72.42人住院。

雖然兩者數字均有下滑，但未接種疫苗者住院率仍是完成接種者的14倍，而染疫機率也有八倍；曼哈頓急診室醫生斯潘塞(Craig Spencer)日前分析各項數據，證明紐約市 的Omicron疫情正在消退，同時也藉由數據顯示疫苗在降低染疫死亡率上的顯著效果。

最新州府公布疫苗效用相關數據中，顯示多項疫情核心數據趨勢，包括每日確診人數大幅下降、住院率逐步下滑，不過死亡率的數據指標則相對滯後，目前仍在最高峰。

另外州的七天平均每日確診數則比1月首周下降了47.1%，每日確診數字屢創紀錄的紐約市，在本月初每三人接受檢測就有一人呈陽性，目前與全州其他十個地區相比，數字則是最低，平均陽性率約為11.52%。

擁有高接種率的中哈德遜(mid-Hudson)和長島地區，七天平均每日確診數分別位居三、四名，分別為13.26%和15.51%。

州長辦公室表示，全州染疫住院人數較前一周下降約20.5%，20日共有1萬1370人住院，較前一日減少460人。

根據州府數據，紐約州20日新增3萬631例確診病例，紐約市新增1萬3399例。

由於疫情整體指標數據的下降，州府可能鬆綁於去年底宣布延長至2月1日(周二)的強制口罩令，不過州長霍楚(Kathy Hochul)上周表示，仍需要時間考慮是否將繼續延長。