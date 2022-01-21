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紐約市旅宿、零售業 2026年才能完全復甦

記者金春香／紐約報導
紐約市酒店、旅遊、零售業，要到2026年才能復甦。（記者金春香／攝影）
紐約市酒店、旅遊、零售業，要到2026年才能復甦。（記者金春香／攝影）

州長霍楚(Kathy Hochul)本周表示，受疫情嚴重打擊的紐約市酒店、旅遊和零售業，在2026年前都不會完全復甦；商業團體「紐約市合作組織」(Partnership for New York City)最新發布的調查數據顯示，曼哈頓四分之三的雇主都已推遲要求員工返回辦公室的計畫。

根據州府數據，紐約的休閒娛樂和酒店業在疫情期間丟失了30%的工作，且恢復速度非常緩慢，尤其是紐約市地區；雖然紐約州預計今年會恢復5.6%的工作，但仍難以彌補過去兩年所失。

紐約市酒店協會主席丹達帕尼(Vijay Dandapani)表示，全市仍有125家酒店、1萬8000房間關閉，5萬5000份酒店業工作中僅有不到2萬份回歸。

在曼哈頓中城一間五星級酒店工作的華裔員工黎惠表示，2020年疫情爆發後她和其他工友居家避疫，期間公司有一波裁員，幾個月後她才開始返回工作崗位，又經歷了每周僅工作兩天至四天的半職工作，去年夏季才恢復全職上班；她說，「疫情反覆，酒店生意時好時壞，有些工友等不及回來工作，已經轉行了」。

酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)主席Rich Maroko，支持霍楚允許在紐約地區開放三個賭場的決定，稱此舉能給此前失去工作的酒店業員工提供工作機會。

紐約市合作組織日前發布的調查數據顯示，多達四分之三的曼哈頓雇主表示，已經因為Omicron造成疫情升溫而推遲了員工返回辦公室的計畫，只有不到三分之二的受訪雇主稱相信3月底會有至少一半員工回辦公室上班，甚至有2%的雇主預計要2023年才能保證一半員工返工。

調查還顯示，在Omicron影響下，34%的公司恢復了戴口罩要求，10%暫停面對面會議，7%暫停商務旅行，5%禁止訪客進入辦公室；12%的雇主要求員工接種疫苗及補強針，25%的公司要求返回辦公室的員工定期接受病毒檢測，還有7%的公司要求無論是否已接種疫苗的客人都要出示檢測陰性證明。

紐約市合作組織執行長瓦爾德(Kathryn Wylde)指出，紐約市新工作崗位中11%都為線上崗位，幾乎是疫情前數字的三倍，工作崗位轉為線上的趨勢不可逆轉，這將重塑零售業和寫字樓利用方式，也需要重新考慮通勤和市政服務，以及為在疫情期間失去工作的人聽過更多技術培訓，以適應這一轉變。

疫情 紐約市 曼哈頓

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