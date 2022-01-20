停車避讓行人 交通新規生效…不是減速、須完全停住

紐約市 交通新規19日生效，無論是否有信號燈或停車標識，車輛遇見行人必須停車避讓，而非只是減速禮讓；市長亞當斯 (Eric Adams)19日宣布推出「停車讓我過去」(Stop, Let Them Cross)交通安全倡議，市警將嚴打不避讓行人的駕駛行為，違者將被罰50元；市交通局還將對全市1000個十字路口的交通信號燈和人行道重新設計，改善路口的交通安全。

數據顯示，紐約市十字路口交通事故頻發，十字路口交通事故死亡人數占所有交通事故死亡人數的一半，傷者則占70%；而對於行人來說，十字路口更為危險，十字路口導致的行人死亡數量，占交通事故行人死亡總數的55%，傷者則占79%；去年紐約市前11個月交通事故死亡250人，是「零死亡願景」(Vision Zero)實施以來交通事故死亡人數最多的一年。

交通局出台的新規19日生效，無論是否有信號燈或者停車標識，車輛在任何十字路口都必須停車避讓行人，知道行人完全過街後才能恢復行駛；市警將負責執法，違者將被罰50元。

亞當斯表示，只要有行人在過馬路，機動車和單車都必須停住避讓；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，市警局將嚴打不避讓行人的駕駛行為，「避讓並不是減速、從行人之間穿過，而是必須在人行橫道之前完全停住，然後再通行；如果警員看到有車未能避讓行人，執法就會介入。」

亞當斯說，過去的交通規則已經不適用於現在，因為現在的街道上不僅有汽車，還有電動滑板車等各種其他交通工具，「我們的目標很明確，那就是人們必須懂得道路交通規則，否則就不應上路；繁榮的先決條件是安全與正義，這裡就包括交通安全，因為交通安全致人死亡與其他任何暴力無異，交通不安全無疑是暴力的疫情 形勢，這一點被忽略太久。」

根據規畫，市交通局將在全市1000個十字路口安裝有轉向標識的信號燈，同時也將為行人安裝新的信號燈，讓行人得以在機動車轉向之前先過馬路；市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，交通局今年還將為100個人行橫道安裝減速帶，新增100個單車道護欄，還將在100個十字路口安裝減速轉向相關的基礎設施。