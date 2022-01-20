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余振源晉升二星助理總警司 市警現職警銜最高華人

記者張晨／紐約報導
華裔副總警司余振源升任市警史島勤務指揮中心指揮官，並將升為二星助理總警司。(記者張晨/攝影)
華裔副總警司余振源升任市警史島勤務指揮中心指揮官，並將升為二星助理總警司。(記者張晨/攝影)

在紐約市政府換屆後，市警總局也開始進行高層震盪性換血；華裔一星副總警司(Deputy Chief)余振源(Gin Y. Yee)，從市警史泰登島勤務指揮中心(Staten Island Patrol Borough)副指揮官升為正職，並將晉升為二星助理總警司(two-star Assistant Chief)。

余振源是目前市警在職人員中工作時間最長的華人，他於1981年從警，如今已41年；他訂於24日正式晉升為二星助理總警司，將成為當前市警在職華裔警員中警銜最高者；在紐約市華人從警歷史上，他的警銜也僅次於已經退休的華裔前三星總警司陳文業。

余振源曾先後在曼哈頓下東城七分局、曼哈頓南區特勤組、緊急事務組(EMS)、布碌崙(布魯克林)華社62、72分局，皇后區107分局供職；並在華埠五分局任局長超過四年。

九一一恐襲時，余振源作為緊急事務隊指揮官在現場駐守及救援，世貿中心坍塌時，他雖幸免於難，但他率領的分隊失去了14位英雄；余振源於2019年晉升為一星副總警司。

此前多名被看好、但最終卻未上位的市警主管被調離，另行提拔他人。

根據市警發給全員的一份備忘錄，首位非洲裔女巡邏長、三星警司霍姆斯(Juanita Holmes)被調任培訓部門主管(Chief of Training)；她曾在去年農曆新年間拜訪法拉盛華社，承諾嚴打仇恨亞裔犯罪。

市警消息人士稱，霍姆斯此前是總局局長一職的唯一內部候選人，但如今在新局長西維爾(Keechant Sewell)上任後，她可能會因為重新任命而選擇退休；此前，她就曾離開市警在私營部門工作過。

在2020年「黑人的命也是命」人權運動期間上位的社區事務處(Community Affairs Bureau)主管、三星警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)也被調任為政府樓部門主管(Chief of Housing)。

消息人士稱，馬德雷最近因涉嫌幫助一名退休警員洗脫涉槍指控而接受調查，他還因吹噓自己將獲得晉升而惹怒了一些同僚。

市警高層還重新啟用了制服而非文職警員主管內務調查科(Internal Affairs Bureau)，升任巴雷爾(David Barrere)取代此前的雷茲尼克(Joseph Reznick)擔任主管。

前捷運部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)同為非裔女性領導，此次她代替霍姆斯升任巡邏長(Chief of Patrol)。

余振源升任市警史泰登島勤務指揮中心指揮官，並將晉成為二星助理總警司。(本報檔案照...
余振源升任市警史泰登島勤務指揮中心指揮官，並將晉成為二星助理總警司。(本報檔案照)
華裔副總警司余振源升任市警史島勤務指揮中心指揮官，並將升為二星助理總警司。(記者...
華裔副總警司余振源升任市警史島勤務指揮中心指揮官，並將升為二星助理總警司。(記者張晨/攝影)
余振源升任市警史泰登島勤務指揮中心指揮官，並將晉成為二星助理總警司。(本報檔案照...
余振源升任市警史泰登島勤務指揮中心指揮官，並將晉成為二星助理總警司。(本報檔案照)

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