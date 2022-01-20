選州參議員 牛毓琳已募款13萬元 小額逾9成

已宣布參選州參議員的現任華裔州眾議員牛毓琳表示，其團隊已籌款13萬元，其中超過九成為小額捐款。（記者和釗宇／攝影）

已宣布參選州參議員 的現任華裔州眾議員 牛毓琳19日表示，其團隊已籌款13萬元，其中超過九成為小額捐款，平均每個捐款者捐獻僅為107元，顯示其草根支持者眾多。

牛毓琳上月宣布放棄競選連任第65選區州眾議員一職，轉而挑戰現任第26選區州參議員卡范納(Brian Kavanagh)；其團隊表示，目前牛毓琳已籌得13萬元，共有近1100位捐款人，人數為競爭對手的三倍多，平均每人的捐款額僅為107元，比卡范納則少將近六倍。

牛毓琳表示，她每天都在為確保選民的住房、促進社區疫後恢復而奔走，感謝社區對她競選州參議員的支持，「我相信我們能夠組成大聯盟，要求徹底的變革，這樣我們就能贏；現在我已經獲得比競爭對手更大規模的支持，顯然草根選民正在支持我競選，因為他們相信我有能力為他們完成工作。」

牛毓琳若競選成功，將成為紐約州歷史上首位女性亞裔 州參議員；牛毓琳此前已經創造多個第一，包括代第65選區的首位亞裔州眾議員，也是來自曼哈頓的首位亞裔州眾議員；但若她競選失敗，則將失去民選官員的頭銜。

除現任的卡范納外，還有三人已經表態將參選，分別是心理健康社工Illapa Sairitupac、州議會第65選區民主黨領袖Vittoria Fariello以及偏向社會主義的律師Alana Sivin。

不過，目前選區仍未畫定，此前州獨立選區重畫委員會(IRC)兩黨委員提出的不同畫分版本，均遭州議會拒絕，該委員會將在本月內重新商定統一版本，提交州議會；不過，牛毓琳競選選區在兩黨的重畫版本中大致相同，相比原第26選區，新選區將不再包括布碌崙，而是將14街以南的曼哈頓畫為同一選區。