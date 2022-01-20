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紐約客談／疫情下遭種族歧視 亞裔精神壓力大

紐約客談

市府去年設置的參與式預算考量到新冠疫情造成市民精神問題大增，在布碌崙(布魯克林)選出12個遭受嚴重傷害的社區，開發改善精神健康的項目；亞裔作為面臨病毒威脅、以及仇恨暴力犯罪的雙種受害者，卻只有華人高度集中的日落公園被選入內，有三個企畫等待居民票選。

亞裔在過去兩年的處境相當辛苦，美國疫情還未爆發時，就因中國傳來的消息而緊張不已，當時在美國社會戴口罩的人都遭到異樣的眼光；2020年3月疫情大爆發後，接種而來的問題給心理造成巨大負擔，成日看著確診數據，擔憂自己和家人的健康，再後來煩惱居家隔離的衣食住行、失業、孩子學習成績落後等。

疫情下針對亞裔的仇恨犯罪，去年飆升361%，警方成立「亞裔仇恨犯罪工作組」也無法阻止；多少受害亞裔脫口表示，這是他們第一次碰到被歧視、被區別、被暴力對待，且往往在地鐵等的公眾場所發生，甚至遭推落鐵軌喪生或受傷，導致許多華人不敢再搭乘地鐵。

就算沒有遭遇直接傷害，不斷被注入這樣負面消息的亞裔，心中也不好受，不管是自己還是年長父母、沒有還擊能力的孩子，擔憂他們出門在外會遭到欺負；這種種事件製造的觀感，已在心中埋下不安的種子，嚴重者留下心理創傷。

疫情的不穩定也造成長期回不了家鄉，是在美亞裔還要承受的額外之痛，特別是當前變種病毒肆虐，回家依舊遙遙無期；千萬不要忽視這段時期給心理帶來的憂愁，長期積累容易一觸即發，應把握社區資源，進行必要精神調適，才能在疫情後時代，迎接身心健康的自己。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 疫情 地鐵

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