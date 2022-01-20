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國會議員致信拜登 要求增加紐約快篩試劑

記者金春香／紐約報導

紐約疫情仍然嚴峻，紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，國會眾議員孟昭文、維樂貴絲(Nydia Velázquez)等13名紐約民選官員，19日致信拜登總統，要求聯邦為紐約州提供更多快速新冠檢測試劑，確保有需要的民眾能快速便捷獲得檢測。

州府數據顯示，最近十天紐約單日新冠確診數字和陽性率都在持續下降，不過住院人數並非持續下降，每日仍有近百名新住院病患，且每天都有超過百人因新冠去世。

聯邦政府提供的「免費新冠居家快篩檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests)已開始接受申請，但每戶家庭只可申請一次，領取四套快篩試劑，且七至12天時間才能送達；在等待期間，仍有很多民眾需要排隊等候核酸檢測和快篩檢測。

在給拜登總統的信中，13位民代指出，紐約州檢測陽性率仍較高，且疫情對兒童的影響也愈發嚴重，州內兒童感染新冠住院數量從去年12月初的85人增至本月初的571人；紐約對更多快篩檢測試劑的需求是很明顯的，紐約客不僅需要在家中就能方便地獲得檢測，聯邦提供更多快篩試劑也能幫助減少民眾在檢測點排隊等待的時間。

信中還建議聯邦出台明確的校園防疫指南，確保紐約學校持續安全開放，以及確保紐約學校每月獲得的檢測試劑數量增至1000萬個；此外建議快篩檢測試劑提供多語言翻譯文字說明。

檢測 篩檢 紐約州

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