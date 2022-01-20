急診醫師：所有跡象表明 疫情在消退

急診室醫生提出多項數據證明，紐約的疫情正在消退。圖為去年底在時報廣場排隊檢測的人潮。(記者顏嘉瑩/攝影)

在紐約州 長、市長表示新冠新增病例和住院人數的持續下降，一位曼哈頓急診室醫生也提出相關數據，證明此波變種新冠變種病毒Omicron的疫情 正在逐漸消退，並表示數據清楚顯示已完成接種疫苗 和未接種者，在此波疫情高峰期間不同的經過。

曾於2014年在西非感染伊波拉病毒、成為紐約市首名確診病人的醫生斯潘塞(Craig Spencer)，在Omicron肆虐紐約的過去一個月期間，積極在社群媒體上分享想法，他19日分享紐約州和市，在感染率、住院率和死亡率的數據並說：「所有跡象都證明，紐約市此波疫情已在消退。」

根據州府數據，紐約州19日新增2萬3375例確診病例，紐約市新增1萬1301例，遠少於此前高峰期的全州每日確診超過9萬例。

斯潘塞表示，Omicron病毒的突破性感染在短時間內，大舉增加了確診數據，不過他說，激增的數字讓人們很可能忘記疫苗確實可以降低感染病毒後的重症率。

他舉例在去年12月27日當周，完全接種疫苗群眾的感染率達到峰值，約為每10萬人就有261例，但在最近一周的數據中該數字下降至219.4例，等同減少了16%；同期未接種疫苗者的感染率為1982.5人，最近一周的數字則為1706.3例，雖然未接種疫苗者的感染率也出現下降，但該數字仍是已完全接種疫苗者的近八倍。

紐約醫生斯潘塞表示，變種新冠病毒Omicron引發的疫情正在消退。(取自哥倫比亞大學公共健康學院網站)

在分析此波疫情，住院率數據也是重要指標，斯潘塞說，疫苗的效果是「清晰且戲劇性」的；他表示，疫苗能夠有效降低新冠患者的住院率，「根據我的觀察，住院的未接種疫苗者通常情況比較嚴重，且大多數都經歷呼吸困難。」

紐約州最新的感染數據中顯示，住院人數的增加滯後於病例的增加，同時解釋紐約州在本月3日的最新數據中，仍未看到住院率下降的緣故；市府數據則證實該說法。

根據最新數據，截至3日當周，突破性感染的住院人數達到最高峰值，每10萬名完全接種疫苗者，僅有5.79人感染新冠住院；同時間未接種疫苗者的住院率也達到最高，每10萬名未接種疫苗者，就有74.61人因染疫而住院，兩者住院率相差13倍。

疫苗在降低死亡率效果也相當明顯，斯潘塞表示，在疫情至今兩年期間，相較於其他防疫用品、社交距離規定，以及治療方法中，疫苗在降低染疫死亡率上的效果最為顯著，紐約市數據即提供十足證明。

他說，即便Omicron變種病毒能夠逃避免疫防禦，但接種疫苗者仍然較不容易被感染，同時住院和死亡率也低的多；斯潘塞表示，數據很清楚，「根據我身為前線工作人員的經歷來看，疫苗的效果仍相當有用。」