被感染或隔離學生 可上網課

全市公校將允許感染新冠病毒的學生居家上網課。（市長辦公室提供）

市教育局 (DOE)已於日前增添了網課選項，允許感染新冠或被隔離的學生在家上課；不過紐約市長亞當斯 (Eric Adams)18日強調，市府還未考慮將網絡授課範圍擴大，疫情緩和，公校 將繼續要求學生到校上課。

紐約市公校新年過後返校時正值Omicron變種病毒肆虐，過去兩周全市公校出勤率約為75%，代表有將近23.5萬名學生缺勤；隨著感染病例的飆升，堅持開放公校的亞當斯不斷受到抨擊。

亞當斯此前同意教育局和教師聯合工會(UFT)就開設網課可能性進行討論，14日晚全市公校校長收到市教育局通知，即刻起更新出勤政策，未到校的學生將不會按照缺勤記錄在檔；允許感染新冠、被隔離、生病或是有安全顧慮的學生接受網課教學，市教育局將為老師在網路上的教學支付額外薪酬。

亞當斯18日重申，校內授課將繼續，「目前政府沒有打算擴大線上授課範圍，公校將繼續保持開放，我們不會做任何阻止學生到校上課的事情。」他表示，政府只針對感染兒童這一範疇和教師工會進行網課討論，因為考慮到隔離在家會使他們的功課落後，「但這不是在釋放信號，讓人誤以為想不來學校就可以不來，這是錯誤的。」

市教育總監班克斯(David Banks)18日也透露，目前還沒有大範圍在家上課的方案，但會繼續和教師聯合工會探討相關可能性；這一點也得到了該工會的證實，「我們會繼續與市教育局見面磋商。」

亞當斯堅稱公校是對學生最安全的地方，遭到了一些公校的反駁，皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)教師Arthur Goldstein表示，校內有17.5%的學生在過去兩周罹患新冠肺炎，「我對市長的說法表示強烈反對。」

「這麼說是因為我對檢測方案有足夠信心。」亞當斯稱，紐約市已分發了450萬個家用檢測試劑盒，目前發現了2萬5000個病例，有效阻止了病毒的傳播；這一說法也被數據新聞網站Gothamist分析師駁回，統計顯示開學迄今，全市只有三分之一學生加入了篩檢計畫，限制了市府對於公校系統真實傳播狀況的監測。