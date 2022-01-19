我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

被感染或隔離學生 可上網課

記者張心／紐約報導
全市公校將允許感染新冠病毒的學生居家上網課。（市長辦公室提供）
全市公校將允許感染新冠病毒的學生居家上網課。（市長辦公室提供）

教育局(DOE)已於日前增添了網課選項，允許感染新冠或被隔離的學生在家上課；不過紐約市長亞當斯(Eric Adams)18日強調，市府還未考慮將網絡授課範圍擴大，疫情緩和，公校將繼續要求學生到校上課。

紐約市公校新年過後返校時正值Omicron變種病毒肆虐，過去兩周全市公校出勤率約為75%，代表有將近23.5萬名學生缺勤；隨著感染病例的飆升，堅持開放公校的亞當斯不斷受到抨擊。

亞當斯此前同意教育局和教師聯合工會(UFT)就開設網課可能性進行討論，14日晚全市公校校長收到市教育局通知，即刻起更新出勤政策，未到校的學生將不會按照缺勤記錄在檔；允許感染新冠、被隔離、生病或是有安全顧慮的學生接受網課教學，市教育局將為老師在網路上的教學支付額外薪酬。

亞當斯18日重申，校內授課將繼續，「目前政府沒有打算擴大線上授課範圍，公校將繼續保持開放，我們不會做任何阻止學生到校上課的事情。」他表示，政府只針對感染兒童這一範疇和教師工會進行網課討論，因為考慮到隔離在家會使他們的功課落後，「但這不是在釋放信號，讓人誤以為想不來學校就可以不來，這是錯誤的。」

市教育總監班克斯(David Banks)18日也透露，目前還沒有大範圍在家上課的方案，但會繼續和教師聯合工會探討相關可能性；這一點也得到了該工會的證實，「我們會繼續與市教育局見面磋商。」

亞當斯堅稱公校是對學生最安全的地方，遭到了一些公校的反駁，皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)教師Arthur Goldstein表示，校內有17.5%的學生在過去兩周罹患新冠肺炎，「我對市長的說法表示強烈反對。」

「這麼說是因為我對檢測方案有足夠信心。」亞當斯稱，紐約市已分發了450萬個家用檢測試劑盒，目前發現了2萬5000個病例，有效阻止了病毒的傳播；這一說法也被數據新聞網站Gothamist分析師駁回，統計顯示開學迄今，全市只有三分之一學生加入了篩檢計畫，限制了市府對於公校系統真實傳播狀況的監測。

全市公校將允許感染新冠病毒的學生居家上網課。（市長辦公室提供）
全市公校將允許感染新冠病毒的學生居家上網課。（市長辦公室提供）

教育局 公校 亞當斯

上一則

合租華人申請檢測盒失敗 民代關切

下一則

紐約州日增確診較高峰期大降75%

延伸閱讀

紐約市長亞當斯首次吐露：我自己也對乘坐地鐵感到擔憂

紐約市長亞當斯首次吐露：我自己也對乘坐地鐵感到擔憂
紐約市公校強制全員到校上課 網課只為感染者提供

紐約市公校強制全員到校上課 網課只為感染者提供
全州疫情降溫 紐約市最明顯

全州疫情降溫 紐約市最明顯
紐約客談／從好友到胞弟 亞當斯「任人唯親」欲蓋彌彰

紐約客談／從好友到胞弟 亞當斯「任人唯親」欲蓋彌彰
亞當斯低調任命好友胞弟 副市長菲利普曾因貪汙被調查

亞當斯低調任命好友胞弟 副市長菲利普曾因貪汙被調查

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段