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德勤緬懷高慧民 讚傑出、務實、誠信

記者張心／紐約報導
時報廣場地鐵站放置民眾自發書寫的祝福卡片和鮮花。（取自推特）
時報廣場地鐵站放置民眾自發書寫的祝福卡片和鮮花。（取自推特）

40歲的高慧民(Michelle Aylssa Go，前譯姓吳)遭遊民推下紐約地鐵鐵軌喪生，引起社會各界廣泛關注，其工作的知名四大會計諮詢公司之一德勤(Deloitte)18日致信全體員工，悼念高慧民的不幸遭遇，稱讚其生前工作傑出、務實、誠信，樂於提攜後輩，幫助女性進入金融諮詢行業。

根據德勤內部文件，高慧民四年前加入德勤，擔任該公司諮詢部門併購、重組和金融組(M&A, Restructuring, and Finance)的資深經理(Senior Manager)，因為熱衷參與新人培訓計畫和女性併購領導力項目，而被後輩和女性員工稱為「值得信賴的領袖」(A Trusted Leader)。

公司對於高慧民的不幸遭遇表示震驚和憤怒，也感謝紐約市社區和全美亞裔群體對高慧民的關注。她的上司、併購重組部全美負責人Trevear Thomas表示，高慧民工作出色，擁有機智的頭腦，並且以「真性情」的做事風格而出名，「我們深深地懷念她，她的個人光芒將繼續影響著我們所有人。」

併購重組部執行主任Chelsea Gorr表示，高慧民聰明、務實、有思想，並且充滿好奇心，「她是團隊的榜樣，總是在工作中追求超越，無論是職業還是個人生活都力求完美。」

為了緬懷高慧民，德勤創立了內部網站，鼓勵員工將祝福提交，公司會在收集後送給她的家人；19日上午11時，德勤也將舉行內部悼念活動，共同分享自己和高慧民共事的回憶。

高慧民的高中華裔同學馬睿、陳嘉興等，聽聞噩耗也紛紛悼念。

高慧民生前是個樂於助人的社區義工。（親友提供）
高慧民生前是個樂於助人的社區義工。（親友提供）

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