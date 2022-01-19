時報廣場燭光守夜 悼落軌華女高慧民

眾多民選官員出席活動，後面大屏上映出高慧民的肖像畫。(記者張晨/攝影)

維權組織「亞裔 反抗不公」(Asians Fighting Injustice)於18日晚在時報廣場 紅色樓梯(Red Steps)地標舉辦燭光守夜活動，悼念被非洲裔遊民馬秀(Martial Simon)推下站台喪生的40歲華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go，姓前譯作吳)，市長亞當斯 (Eric Adams)出席。

組織創辦人魏廷宇(Ben Wei)表示，得知此案發生後，查看了高慧民的領英(LinkedIn)帳戶，才發現有許多共同聯繫人，所有人都因她的離去而嘆息。

亞當斯說，保證這樣的案件不會再次發生，但需要紐約人的共同努力；他承諾將組織工作組和醫療專業人員團隊，有針對性的為遊民提供服務。

國會眾議員孟昭文表示，不能讓捷運系統成為解決心理問題的場所，因為到那時已經太晚；馬秀在30歲前和正常人一樣工作生活，像在場的每一個人一樣熱愛紐約；但他沒有得到適當的幫助，走入了歧途，並導致了另一條無辜生命的逝去。

當日三位來到現場的摯友形容高慧民，聰明又有趣，熱愛旅行，總是對朋友的請求毫無遲疑的說「好的、沒問題、包在我身上。」就在案發之前，她剛剛和家人在馬爾代夫跨年，並慶祝了40歲生日。

朋友們笑說，「她是一個非常低調的人，如果她知道現在大家在時報廣場這樣談論她，她一定會害羞。」

在悼念現場，不僅許多亞裔民眾手持白色花束在寒風中矗立良久，一些外族裔民眾也在蠟燭映照中眼含淚光；來自布碌崙(布魯克林)的帕克(Wendy Parker)表示，「這是我熟悉的紐約，可它如今卻變得有些陌生，全世界最具多元化熔爐卻展示著最冷酷的無情。」

高慧民的父母高Justin和Marjorie以及兄弟Jefferey在書面聲明中表示，對失去她感覺萬分震驚和悲痛，希望人們記住她活著的樣子，而不是對她的離開耿耿於懷，「我們想這也是她最想要的。」

聲明中還寫道，高慧民的生命被一場毫無意義的暴行過早地奪走，「我們祈禱她能得到應有的公正，謝謝每個人的慰問；在這段非常艱難的時期，我們請求各界給予我們隱私和尊重。」

18日的時報廣場案發站台，每隔十米就有兩名警員執勤，而高慧民被推下車的地點血跡未褪，辦案人員只得用沙子掩蓋。