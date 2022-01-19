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白思豪棄選州長…霍楚遙遙領先 籌款已達2100萬

記者和釗宇／紐約報導
前紐約市長白思豪宣布放棄參選州長。（本報檔案照）
前紐約市長白思豪宣布放棄參選州長。（本報檔案照）

18日公布的民調顯示，現任紐約州霍楚(Kathy Hochul)在2022年紐約州長民主黨初選優勢擴大，支持率領先第二名前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)逾30%，白思豪18日宣布放棄參選州長。

根據錫耶納學院(Siena College)的民調，霍楚的支持率高達46%，白思豪僅為12%；排在第三和第四位的分別是紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，支持率分別僅11%和6%；另有22%的受訪者表示尚未決定支持人選，還有2%表示將支持其他人。

霍楚目前的支持率比一個月前繼續上升，可能主要得益於她之前最大的競爭對手、州檢察長詹樂霞(Letita James)宣布棄選；錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，霍楚得到近半數民主黨選民的支持，而且在上州的領先幅度更大，65%的民主黨選民表示支持霍楚。

儘管詹樂霞的棄選同樣有助白思豪選情，讓他在民調支持率從上月的6%升至12%，躍居第二位，但白思豪18日宣布棄選，預計這將進一步鞏固霍楚的優勢。

白思豪在卸任前曾多次暗示將競選州長，但他18日在推特公布棄選信息；他細數紐約市長任上的成就後說，「我不會參加紐約州長競選，但我仍會致力於解決紐約州的不平等問題」。

除了民調支持率大幅領先，霍楚在競選籌款上也大幅領先其競爭對手；霍楚的競選團隊說，她自去年8月13日宣布將競選州長以來，已籌得2160萬元，平均每天籌款約14萬元；其中，87%的捐款人為紐約州居民，全州62個郡都有居民向她捐款，但霍楚團隊並未公布小額捐款數量。

相比之下，蘇奧齊迄今僅籌款33萬元，他還將從國會議員競選帳戶中轉帳210萬元，威廉姆斯目前並未公布其籌款情況；共和黨參選人方面，長島國會議員澤爾丁(Lee Zeldin)也只募款330萬元，前威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)只募得80萬元。

民調顯示，現任紐約州長霍楚在民主黨州長初選中優勢擴大，支持率領先第二名逾30%。...
民調顯示，現任紐約州長霍楚在民主黨州長初選中優勢擴大，支持率領先第二名逾30%。（州長辦公室提供）

霍楚 白思豪 紐約州

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