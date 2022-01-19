亞平會否認建遊民所 5000萬資金缺口遭質疑

法拉盛39大道亞平會過渡性房屋計畫效果圖。（亞平會提供）

市遊民服務局與亞平會等機構日前針對法拉盛 市中心的過渡性房屋計畫舉辦首場聽眾會，解答因資金受限等原因，無法將該計畫改為平價屋 ；對此，由華人 團體組成的旨在反對修建遊民收容所的法拉盛大聯盟18日反駁上述說詞，指出周邊的建案與其他平價屋均未如此耗資，要求相關機構給出合理解釋。

亞平會19日回應稱，法拉盛過渡性房屋計畫已暫停，希望在此期間與社區溝通，提供更多信息；聲明中指出，這項計畫為打造過渡性房屋並非遊民所，是服務家庭與孩子的過渡性住宅，批評將這一計畫歸為遊民所是「錯誤」且「不準確」。

亞平會的共同行政總監孫慧君日前解答稱，由於這項過渡性房屋的選址地勢較低，建設過程中需要良好的地基與其他花費，此外，因亞平會希望打造100%的平價屋，無法在樓宇落成後以市場價格租賃，為保證可承擔這項計畫支出，因此需要更多的資金支持，預計有5000萬元的缺口。

房地產開發商、美國紐約華人總商會會長徐家鵬以他在皇后區牙買加建立的平價屋舉例，並指出，平價屋每平方呎耗資250元，若建築面積為6萬多平方呎的50套平價屋，耗資約在1800萬元。

徐家鵬表示，這個項目選址的39大道附近有多個商住混合樓或商業樓的樓宇，都需處理地勢較低的問題，但無一耗資高達5000萬元；他說，若建商申請建造平價屋，還可向市府申請優惠政策，不認同亞平會解答。

市遊民服務局與亞平會等機構日前針對法拉盛市中心的過渡性房屋計畫舉辦首場聽眾會，部分解答不被與會人士認可。(本報檔案照)

律師朱偉與孫瀾濤去年聖誕節前向亞平會提出十問，並寄送至亞平會曼哈頓與法拉盛的辦公室，但均未得到回覆；兩位律師表示，這項計畫耗資逾4億元，納稅人有權知道這項計畫的招標與花費細則，批評該計畫缺乏透明度，且並未用文字闡明為何這項計畫惠及民眾。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，市府多年來耗資大量稅金，但從未根本解決遊民問題，導致這一問題日益嚴重；緬甸中心(Burma Point)主席Moe Chan以日前在時報廣場地鐵站被遊民推至鐵軌致死的高慧民案舉例，擔憂遊民為社區帶來的治安隱患。

對於4.4億元的投資費用，亞平會回應，由於合約尚未最終簽訂，這項計畫的分配尚在商榷，且這筆資金用於土地買賣、初始建設、運營成本以及40年的維護等，「這個金額在去年11月的公告中公布，(僅談)數字本身是有誤導性」。