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華裔耆老過馬路捲入校車底 搶救月餘離世

記者張晨／紐約報導
華裔耆老過馬路捲入校車底，搶救月餘離世。(讀者提供)
華裔耆老過馬路捲入校車底，搶救月餘離世。(讀者提供)

曼哈頓華埠於去年底發生一起車禍，一輛小型校車在轉彎時將一名年近七旬的華裔耆老撞到；警方18日表示，傷者送醫後情況危急，經過近一個月的搶救，仍於16日離世。

警方表示，案件發生在2021年12月16日下午1時51分左右，位於華埠凱瑟琳街(Catherine St.)交門羅街(Monroe St.)街處，一輛校車向右轉時，將過馬路的67歲華裔老人劉阿紅(Ahhon Lau，音譯)撞倒，劉隨後被捲入車底。

據悉，當時這輛車上還載有不少學生；轄區市警五分局、緊急救援小組趕到現場，劉阿紅現場傷勢嚴重，被送往表維醫院(Bellevue Hospital)後情況危急。

轄區市警五分局後將該案轉送市警高速公路調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)調查。

肇事司機現年63歲，供職於布朗士謝爾比運輸公司(Shelby Transportation Corp)；警方表示，案發後他留在現場，目前還沒有被起訴。

劉阿紅死後的第二天，布碌崙(布魯克林)一名少女在上學的路上也被校車撞死，但該司機逃逸；隨後因未禮讓行人和未採取施救措施被捕。

五分局轄區近來交通事故頻發，且在去年最後幾個月，案件中以肇事逃逸最多；警方表示，近十起皆為汽車與行人的碰撞，提醒民眾注意交通安全。

華埠 華裔 車禍

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